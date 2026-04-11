「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月10日の第1試合でKONAMI麻雀格闘倶楽部の「魔王」こと佐々木寿人（連盟）が、その圧倒的な攻撃力を象徴するような、鮮烈かつ無駄のない門前清一色を披露した。

【映像】佐々木寿人、いとも簡単にアガる激アツの門前清一色

場面は南1局。寿人は2万5100点持ちの3着目。逆転を狙う勝負どころで、配牌に「魔王の種」が宿る。第1ツモの時点で、ピンズが「2・3・3・4・5・5・6・7・9」と実に9枚。ドラの七万を受け入れるターツこそあったが、寿人は迷わずピンズの染め手へと舵を切った。

そこからのツモは、まさに魔王の進撃。3巡目に5筒、5巡目に2筒、9巡目に4筒を引き入れ、11巡目には赤5筒を呼び込む。1枚の無駄もなく手牌13枚がピンズだけで埋まり、9筒単騎でテンパイ。さらなる多面張への変化も見込めるうえ、既に打点も十分なことから、寿人は静かにダマテンを宣言。静寂の中に獲物を誘い込んだ。

しかし、変化を待つ必要すらなかった。次巡の12巡目、山から手繰り寄せたのはラスト1枚となっていた9筒。ツモ・一盃口・清一色・赤。何気ない所作で開示されたのは、衝撃の倍満、1万6000点）だった。

この圧巻の出来栄えに、実況の襟川麻衣子（連盟）は「ウソでしょー！」と絶叫し、解説の河野直也（最高位戦）も「そのまま（ツモった）！」と驚きを隠せない。襟川はさらに「ちょっと待ってくださいよ…」と、あまりに鮮やかな仕上がりに笑いながら驚嘆の声を上げた。

ファンからは「ダマ倍満」「これは魔王」「化物」「魔王降臨」「声が出たわ」「さすが寿人」「流石すぎる」と、異次元の強さに圧倒されたコメントが大量に集まった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

