sanetiiが、ユニバーサルミュージック内のユニバーサルシグマより今夏メジャーデビューすることが発表された。

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本情報は、4月10日に渋谷クアトロにて開催された『sanetii 2nd One Man Tour 2026「ANIMUS HAVEN」』の本編終了後に上映された映像内で発表されたもの。あわせて、11月からの初の5大都市ツアー『sanetii 3rd One Man Tour 2026「Renda Rogue」』と、7月12日に行われる初のバースデーイベント『sanetii birthday live 2026「らびんにゅー」』の開催も発表された。

5大都市ツアーは11月13日の福岡公演を皮切りに、名古屋、札幌、大阪、東京の全5公演で開催される。東京公演は12月3日の恵比寿LIQUIDROOMとなる。また、7月12日のバースデーイベントは下北沢ERAにて開催。キービジュアルはイラストレーターの生活が描き下ろしたイラストとなっており、イベントの詳細は後日アナウンスされる。

メジャーデビューに関する続報は5月中旬にアナウンスが予定されている。ツアーおよびバースデーイベントのチケット最速先行受付（抽選）が現在開始しており、受付期間は4月26日23時59分まで。

（文＝リアルサウンド編集部）