“フリー素材アイドル”として知られるグラビアアイドルで実業家の茜さや（32）が、10日までにインスタグラムを更新。双子の妊娠発表への祝福に感謝した。

茜はこのほど、双子の妊娠を報告していたが「双子の発表 沢山のお祝いの言葉ほんとうにありがとうございます。少し緊張したのですが、おめでとうや頑張ってね！！ ばかりで心がほっこり幸せな気持ちになりました」と感謝をつづった。

続けて「いいご報告が出来るよう無理せずがんばります。だんだんお腹も出てきたので今後は少しふっくらお腹の写真が増えるかなと思います」と伝えた。

そして「カラードレスの話。結局当日着たドレスをまだ載せて無かったので…！ 当日は大好きな赤色にしました。ローズレッドと言って、地元福山のローズにもかかっていて素敵かなと…（地元大好き人間）」と記し、赤いドレス姿を披露した。

この投稿に「本当にすてきなご報告でした」「おめでとう！」「素晴らしい！」などのコメントが寄せられている。

茜は、昨年10月に第1子出産を報告。今月8日までに双子の妊娠を発表していた。