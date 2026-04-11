橋下徹氏、土曜朝に“激変”登場 顔が腫れて「エグっ！」「ボクサーに打たれた次の日やん」…生放送で理由を語る
元大阪府知事・大阪市長の橋下徹氏が、11日放送のMBSテレビ『せやねん！』（毎週土曜 前9：25 ※関西ローカル）に生出演し、“激変”した姿を見せた。
【画像】「3LDKのマンションに8人暮らし」「リビングで4人が雑魚寝」私生活を明かした橋下徹
番組MCのトミーズ・雅が「本日のゲスト、橋下徹さんです！」と紹介し、即座に「2カメさん、ちょっと顔寄ってもらえますか？」とうながすと、橋下氏の顔がアップに。顔は腫れ、赤みがかっていた。
理由について、橋下氏は「これでもだいぶおさまったんですけど、ちょっとアレルギー湿疹で」と明かした。
モニターでは前日の顔写真も紹介され、スタジオ一同は「うわっ！」「エグっ！」と驚き。雅が「ボクサーに打たれた次の日やん」と表現するほどだった。「写真でも映していいんですか？」「これ橋下さんってわからへんわ」と次々声があがった。
橋下氏は「2〜3日前ぐらいからちょっと危ないなと思ったら、きのうこういうふうになって」「きょうお休みかなと思ったんですけど」などとしつつ、病院に行って症状がおさまりつつあり、予定通り出演することになったと説明し、いつも通りのトークを繰り広げた。
【画像】「3LDKのマンションに8人暮らし」「リビングで4人が雑魚寝」私生活を明かした橋下徹
番組MCのトミーズ・雅が「本日のゲスト、橋下徹さんです！」と紹介し、即座に「2カメさん、ちょっと顔寄ってもらえますか？」とうながすと、橋下氏の顔がアップに。顔は腫れ、赤みがかっていた。
理由について、橋下氏は「これでもだいぶおさまったんですけど、ちょっとアレルギー湿疹で」と明かした。
橋下氏は「2〜3日前ぐらいからちょっと危ないなと思ったら、きのうこういうふうになって」「きょうお休みかなと思ったんですけど」などとしつつ、病院に行って症状がおさまりつつあり、予定通り出演することになったと説明し、いつも通りのトークを繰り広げた。