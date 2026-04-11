グラビアアイドルで女優の高橋凛（35）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。真っ赤なビキニ水着姿を投稿した。

「赤」とつづり、赤い花がデザインされた水着に、真っ赤なファーを羽織ったショットをアップ。「＃作品撮り」のハッシュタグをつけており、撮影とみられるが、18日に開催される「SUMMER STYLE AWARD2026」優勝に向けてトレーニングしている腹筋バキバキのボディーを披露した。

また、別の投稿では赤いキャミソール姿をアップ。手を上げ、美ワキもあらわにした。

ファンやフォロワーからも「情熱の赤カッコイイ」「赤めちゃ似合ってる」「刺激的」「妖艶」「美ボディ」「ダイナマイトバディ」「鍛えて努力してる腹筋」「スタイル抜群」「ゴージャスすぎる」「セクシーさが過ぎます」などコメントが寄せられている。

高橋は新潟市出身で、14年に東京・原宿でスカウトされ、橘花凛として芸能界入り。同年6月に1stDVD「勇気凛凛」を発売し、AmazonのアイドルDVDランキング1位。17年には1st写真集「凛として」を発売。19年4月の所属事務所変更を機に本名の「高橋凛」に改名。20年に胸が大きい女性向けファッションブランド「HEART CLOSET」のメインモデル起用。21年には「令和の三十路グラドル総選挙」グランプリ獲得。22年に東京ドームで開催された格闘技イベントの「那須川天心対武尊」の戦いでラウンドガールを務めた。昨年4月の「SUMMER STYLE AWARD2025」ではグラマラス部門2位で、特別賞のベストグラマラス賞も受賞した。特技は似顔絵、ものまねなど。趣味は筋トレ、サウナなど。温泉ソムリエや日本ビール検定3級の資格も取得。今年2月からは女性専用パーソナルトレーナーとしての活動も開始。身長160センチ。スリーサイズはB91−W58−H90センチ。バストはIカップ。血液型A。