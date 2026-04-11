夫の扶養に入っている「専業主婦」ですが、少し働くだけでも”手続き”が必要？ 知っておきたい基礎ルール

扶養には2種類あることを理解する

まず知っておきたいのは、扶養には「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があるという点です。税法上の扶養は所得税や住民税に関係し、社会保険上の扶養は健康保険や年金に関係します。

この2つは基準が異なるため、「税金は問題ないが社会保険は対象外になる」といったケースもあります。それぞれのルールを正しく理解することが大切です。



収入の目安となる「年収の壁」

専業主婦が働く際に重要になるのが「年収の壁」です。代表的なものとして、103万円・106万円・130万円といったラインがあります。

103万円を超えると配偶者控除が受けられなくなり、106万円や130万円を超えると社会保険への加入が必要になる場合があります。これにより、手取りが減るケースもあるため注意が必要です。



少し働くだけでも手続きが必要なケース

収入が一定の基準を超えた場合、夫の勤務先に扶養から外れる旨の申請が必要になります。また、自身の勤務先でも社会保険加入の手続きが必要になる場合があります。

これらの手続きを怠ると、後から保険料の追徴や修正申告が必要になることもあるため、早めに確認しておくことが重要です。



扶養を外れるメリットもある

扶養から外れると保険料の負担が発生しますが、その分将来の年金額が増えるというメリットもあります。特に厚生年金に加入できる場合は、老後の受給額が大きく変わる可能性があります。

そのため、短期的な負担だけでなく、長期的な視点で判断することが大切です。



働き方によって最適な選択は変わる

「扶養内で働く」か「扶養を外れてしっかり働く」かは、家庭の状況やライフプランによって異なります。収入だけでなく、将来の年金やキャリア形成も含めて考えることが重要です。



働き始める前に確認しておきたいポイント

専業主婦が働き始める際には、事前にいくつか確認しておくべきポイントがあります。まず重要なのは、勤務先の労働条件です。勤務時間や日数によっては、社会保険の加入対象となるかどうかが変わるため、あらかじめ雇用契約の内容をしっかり確認しておく必要があります。

また、配偶者の勤務先の制度も重要です。会社によっては配偶者手当の支給条件があり、一定の収入を超えると手当が打ち切られるケースもあります。これは税金や社会保険とは別の基準であるため、見落としがちなポイントです。

さらに、年間収入だけでなく「月収の見込み」もチェックしておくことが大切です。特に社会保険の適用は月収ベースで判断されることがあるため、繁忙期などで一時的に収入が増える場合にも注意が必要です。

このように、働き始める前に制度や条件を把握しておくことで、想定外の負担を防ぐことができます。事前準備をしっかり行うことが、安心して働くための第一歩と言えるでしょう。



まとめ

専業主婦が少し働くだけでも、収入によっては手続きが必要になる場合があります。扶養の仕組みを理解し、自分にとって最適な働き方を選ぶことで、無理なく収入と将来の安心を両立することができるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー