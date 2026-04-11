看板メニュー『大俵ハンバーグ』を「スモークBBQソース」で仕上げた期間限定メニュー登場【ビッグボーイ･ヴィクトリアステーション】

ハンバーグ&ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は、4月16日から看板メニュー『大俵ハンバーグ』を新たな食べ方で楽しめる「スモークBBQ大俵ハンバーグのトリプルグリル」を新発売する。168店舗(4月10日時点)で販売予定。

【商品画像はこちら】看板メニュー『大俵ハンバーグ』に「スモークBBQソース」を合わせた新メニュー

〈スモーキーな香りとスパイスの風味が際立つ濃厚なソースが新登場〉

「スモークBBQ大俵ハンバーグのトリプルグリル」は、ビッグボーイの看板メニュー『大俵ハンバーグ』に、『燻製ベーコン』『ポークソーセージ』を合わせ、「スモークBBQソース」で味付けしたメニュー。

期間限定の「スモークBBQソース」は、自分で仕上げるオリジナルのソース。すり鉢に入ったダイスカットの玉ねぎ･ピクルス･トマトを擦り、トマトベースのスパイシーなBBQソースを加えて完成する。野菜を擦る回数やBBQソースの量を調整して、好みの食感や味わいに仕上げることができる。野菜の甘みと酸味が際立ち、スモーキーな香りとスパイスの風味が食欲をそそる味わい。

単品 スモークBBQソース

〈メニューラインアップ(各税込)〉

◆スモークBBQ大俵ハンバーグのトリプルグリル

150g:1,749円

200g:1,925円

250g:2,145円

◆スモークBBQ大俵ハンバーグ

150g:1,309円

200g:1,485円

250g:1,705円

◆スモークBBQ手ごねハンバーグ(150g) 1,045円

◆スモークBBQグリルチキン(200g) 1,089円

◆単品 スモークBBQソース 242円