「私の面倒見てくれるわよね？」…専業主婦歴50年超・75歳母の言葉に娘、絶句。〈貯金500万円〉〈年金月12万円〉父亡き後に残された「何もわからない親」の行く末

「何をどうすればいいのか、わからないのよ」…夫を亡くした母のその一言に、娘は言葉を失いました。家計も手続きも、すべて夫任せだった結果、残されたのは“何もわからない老後”。さらに明らかになったのは、想像を下回る貯蓄額でした。親の準備不足は、子どもの人生にどんな影を落とすのか。見ていきましょう。

父の死後に残された「何もわからない母」

美和さん（仮名・52歳）は地方都市に暮らす主婦。夫（55歳）と、高校3年の長女、大学2年の長男の4人家族です。

教育費のピークを迎え、家計は常にぎりぎり。住宅ローンも残っており、美和さん自身もパートで働きながら、なんとか生活を支えてきました。

「自分たちの老後資金なんて、とても考えられなかったですね。とにかく子どもが最優先で」

そう語る美和さんに、ある日、突然の知らせが届きます。実父（享年78歳）が急逝したのです。

葬儀の場で、美和さんは現実に直面しました。母（75歳）は、「何をどうすればいいか、わからない」というばかり。喪主としての段取り、親戚への連絡、手続きなど、すべてを美和さんが担うことになりました。

「認知症ではないんですが……母はずっと専業主婦で、ほとんど働いたことがない。手続きなども父任せで社会に疎くて。自分では何もできない人なんです」

「娘だもの、面倒見てくれるでしょ？」

さらに現実を突きつけられたのは、父が残した貯蓄の額。通帳に残っていたのは500万円ほどで、美和さんの予想よりもかなり少ない金額でした。

理由を母に尋ねても、「さあ、わからないのよ」と首をかしげるばかり。家計の管理はすべて父任せで、どれくらいの収入があり、何にいくら使っていたのか、母自身は把握していなかったのです。

通帳を確認すると、父が生前勤めていたアルバイトの入金履歴が見つかりました。その額、月に10万円ほど。父は月15万円、母は月6万円弱の年金を受け取っており、父のアルバイト代を合わせると、世帯収入は月31万円前後あったことがわかりました。

しかし父が亡くなった今、母の収入は自分の国民年金と遺族年金だけ。合計12万円程度にとどまります。

「お母さん、これじゃとても足りないと思うよ」

固定資産税や生活費、医療費などを考えれば、明らかに赤字です。それでも母は、どこか現実味のない表情でこう言いました。

「何とかなるんじゃない？ 美和ちゃん。娘だもの……面倒見てくれるでしょ？」

「誰かに頼るのが当たり前」という甘え

美和さんは思わず言葉を強めました。

「お母さん、私も余裕はないのよ。育ててくれた恩はあるけど、自分の家族を守らなきゃいけない。だから当然のように頼ろうとしないで」

母は驚いたように黙り込み、「だって、全部夫がやってくれてたから……」と小さくつぶやきました。

美和さんには「誰かに頼るのが当たり前」という母の感覚が理解できません。それでも完全に突き放すことはできません。

「昔から、父が先に亡くなったら母は大丈夫なのか？ とは思っていました。でも、ここまで何もわかっていないなんて」

老後資金不足は「親子共倒れ」につながることも

親世代の準備不足は、子世代の生活に直結します。老後資金が足りなければ、子どもの教育や生活までもが脅かされることになるでしょう。

単身女性については、こんなデータもあります。厚生労働省の「老齢年金受給者実態調査（2022年）」によれば、単身女性で年金10万円未満の人の割合を「理由別」で見ると、「離別」では6割強、「未婚」では約4割、「死別」では4割弱でした。つまり、夫との離別で単身になった女性が低年金である割合は、非常に高いのです。

年金が少なければ、子どもを頼る場面も増えてしまいます。そうならないよう、できるかぎり老後資金をつくっておくことが大切です。もちろん、これは女性に限りません。

また、夫婦で貯金や家計を共有し、備えておくこと。不足するのであれば、働いて収入を得ることも必要でしょう。地域の高齢者向け就労制度やシルバー人材センターなども活用できます。

美和さんの母に関しては「仕事はとても無理」ということから、いざとなれば維持費のかかる戸建てを売り、賃貸に移ってもらうことを考えていると言います。母は「思い出が詰まっている家なのよ」と拗ねていますが、背に腹は代えられません。

「持ち家があったのが救いでした。もしなければと考えると……ゾッとしますね」

「いざとなれば、子どもに頼ればいい」という考えでは、老後は乗り切れません。1人になっても生活していけるかどうかを、きちんと考えておくことが必要です。

配偶者に任せきりにせず、遺族年金の現実を知り、貯蓄や働き方を早めに考えること。それが、自分の老後を守るだけでなく、子ども世代の未来を守ることにつながります。