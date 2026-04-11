数字の間に正しい記号を当てはめて式を完成させる、パズル感覚の算数クイズです。一見すると難しそうに見えますが、計算の優先順位を意識すれば答えが見えてくるはず。1分以内の正解を目指して、頭を柔らかくして挑戦してみましょう！

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数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！

一見難しそうですが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。

問題：□に入る数字は？

次の式の計算結果を考えてみましょう。

9 □ 4 □ 3 = 39

ヒント：39という数字を作るために、まずは「9と4」で大きな数字を作ってみると……？

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正解：× と ＋

正解は「× と ＋」でした。

▼解説
左から順番に記号を当てはめて、合計が「39」になる組み合わせを探しましょう。

9 × 4 ＝ 36
36 ＋ 3 ＝ 39

このように、一見大きな数字の計算も複雑そうに見える計算も、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)