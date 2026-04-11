スザンヌ「息子、中学校の入学式でした」 制服姿の長男との親子2ショット披露「息子さん大きくなりましたねー」「スザンヌちゃんのお着物姿も素敵」
タレントのスザンヌが10日、自身のインスタグラムを更新。「息子、中学校の入学式でした」と報告し、制服姿の長男との親子2ショットを披露した。
【写真】「息子、中学校の入学式でした」制服姿の長男＆スザンヌの親子2ショット ※2枚目
「大雨の予報だったこの日。でも、そんな空さえも思い出になるねって、なんだか前向きな気持ちで迎えた朝でした。少し不安で、でもちゃんと前を向いて一歩ずつ進んでいくその背中に、たくさんのパワーをもらいながら…」と心境を記しながら、式当日の写真をアップ。
長男に向け「もう手はつながなくなっても、ずっと、ずっと、いちばんの味方です」とメッセージを伝え、「母も一緒に成長していきます」とつづった。
なお、スザンヌは、白を基調にした着物姿で出席。「優しい色合いの素敵なお着物は西善商事株式会社 @nishizen_official さんに卒業式の袴に続き、お借りしました」と紹介し、「お着物を着ると、やはり背筋が伸びます。ありがとうございました」と感謝した。
コメント欄には「息子さん中学ご入学おめでとうございます」「息子さん大きくなりましたねー だけど制服はブカブカでまだまだ可愛らしい」「すてきすてきすてき」「スザンヌちゃんのお着物姿も素敵すぎます」「なんて素敵なお母様でしょう」「これからますます楽しみですね」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
スザンヌは2011年12月、プロ野球・ソフトバンクの元投手でプロ野球解説者の斉藤和巳氏と結婚。14年1月に長男を出産するも、15年3月に離婚を発表した。現在は熊本に移住。
【写真】「息子、中学校の入学式でした」制服姿の長男＆スザンヌの親子2ショット ※2枚目
「大雨の予報だったこの日。でも、そんな空さえも思い出になるねって、なんだか前向きな気持ちで迎えた朝でした。少し不安で、でもちゃんと前を向いて一歩ずつ進んでいくその背中に、たくさんのパワーをもらいながら…」と心境を記しながら、式当日の写真をアップ。
なお、スザンヌは、白を基調にした着物姿で出席。「優しい色合いの素敵なお着物は西善商事株式会社 @nishizen_official さんに卒業式の袴に続き、お借りしました」と紹介し、「お着物を着ると、やはり背筋が伸びます。ありがとうございました」と感謝した。
コメント欄には「息子さん中学ご入学おめでとうございます」「息子さん大きくなりましたねー だけど制服はブカブカでまだまだ可愛らしい」「すてきすてきすてき」「スザンヌちゃんのお着物姿も素敵すぎます」「なんて素敵なお母様でしょう」「これからますます楽しみですね」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
スザンヌは2011年12月、プロ野球・ソフトバンクの元投手でプロ野球解説者の斉藤和巳氏と結婚。14年1月に長男を出産するも、15年3月に離婚を発表した。現在は熊本に移住。