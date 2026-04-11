内臓脂肪は中年以降2倍の速さで増える！歳をとると太りやすくなる原因とは？【内臓脂肪の話】

内臓脂肪は中年以降2倍の速さで増える！歳をとると太りやすくなる原因とは

女性ホルモンと筋肉量が減少

内臓脂肪の特徴のひとつとして、加齢とともにつきやすくなることが挙げられます。

特に女性は45～55歳前後で閉経すると、それ以前の２倍の速さで内臓脂肪が蓄積していくといわれています。女性ホルモンは妊娠・出産に関わる骨盤内の臓器を守るため、腰のまわりを中心に皮下脂肪をためるよう働くのですが、閉経後は分泌量が減少します。皮下脂肪がたまりにくくなり、その分内臓脂肪がたまりやすくなるのです。

男性であっても「中年太り」という言葉があるように、加齢とともに内臓脂肪がつきやすくなります。その原因は筋肉が落ちて基礎代謝量が減ることにあります。基礎代謝量とは、心臓を動かす、呼吸をする、体温を保つ……といったように生命を維持するために消費するエネルギー量のこと。そのエネルギーは主に筋肉が脂肪などを燃焼することでつくられるのですが、加齢に伴って筋肉量が減っていくために脂肪がエネルギーに変えられず蓄積しやすくなるのです。

女性の場合、過度なカロリー制限や糖質制限をするなどのダイエットによって筋肉量が落ち、基礎代謝量が減って内臓脂肪が増えているというケースもあります。

また40歳前後になると、体重は標準値でも内臓に脂肪をため込んで体脂肪率が高い「隠れ肥満」の人も増えていきます。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 内臓脂肪の話』著/栗原毅