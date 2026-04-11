1日3分のスクワットで美肌・美腸に！姿勢を整え内側から綺麗になる驚きの美容効果

スクワットで美肌・美腸に！姿勢を整え内側から綺麗になる驚きの美容効果

スクワットで内側から綺麗になる！

なぜスクワットが「美肌・美腸」に直結するのか？

女性の魅力や美しさを決めるのは、決して顔の造作の良し悪しではありません。それよりも、生き生きとした表情や輝くような肌の調子が、美しさを決める大切な要素です。女子のスクワットでそれらを手にできるのも見逃せない効果です。その理由を、順を追って説明しましょう。

猫背が招く美容の罠｜横隔膜の下落と「便秘」の意外な関係 圧迫された大腸がぜん動運動を止めてしまう理由

胸部と腹部の間には、横隔膜という薄い筋肉でできた膜があります。猫背になると、この横隔膜の位置が下がります。すると、腹部のスペースが狭くなって、中にある臓器に圧がかかります。その臓器の一つが大腸です。圧迫された大腸のぜん動運動は鈍くなり、便通がスムーズにいかなくなります。このように、便秘の原因の一つは悪姿勢ということがいえます。

呼吸の深さが肌を変える！自律神経と血流のメカニズム

また、猫背は胸のスペースも圧迫するので、呼吸が浅くなって体の隅々に酸素が行き届きにくくなります。これを補うため、心身をコントロールしている自律神経の交感神経が優位になり、アドレナリンというホルモンが過剰に作用。結果、血管が収縮して末端への血流が滞ります。

アドレナリンの過剰分泌が「くすみ・吹き出物」を引き起こす？

では、末端の細胞に血流が行き届かなくなるとどうなるでしょうか。吹き出物や肌荒れ、くすみといった肌トラブルが起こりやすくなります。つまり、美腸や美肌をつくる土台は姿勢。腸が健全に働き、血行改善で美肌効果がもたらされれば、自ずと魅力的な表情になるはずです。

出典：『1日3分でおなかも脚も細くなる 女子のスクワット』