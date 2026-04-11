現代社会に求められる本当に優秀なリーダーとはどんな人？【社会心理学】

誰しもが自分は一般人と思いがち！価値観を固定化させないためにできることとは

他者も自分と同じ行動をすると考える

無意識に人は「自分が抱いている意見などは一般的で適切なもの」と考え、たとえその意見が間違っていたと知っても「自分の判断は正しかった。他の人も同じ立場ならそういう判断をしたはず」と自分の意見や判断を正当化しようとします。このように自分の意見や行動が一般的と考える現象を「フォールス・コンセンサス効果」と呼びます。

フォールス・コンセンサス効果は、自分と似た価値観や経験を持つ人と協働する環境や、自分の選択したことを重要視してそれに対する合意を得ようとする心理、自分の行動は他者によって引き起こされたもので同じ状況なら他者も同じ行動を取るという意識、自分は価値ある人間でありその判断に間違いはないという思考といった複数の要因が重なることで発生すると考えられています。

ロスらは、実際に行動を選択する状況でもフォールス・コンセンサス効果が生じると考え、ある大学で「サンドイッチマン実験」を行いました。生徒に「サンドイッチマンの広告板をぶら下げてキャンパスを歩いて欲しい」と依頼し、この依頼に対して同意するか拒否するかを回答してもらいます。

さらに、他の学生に同じ依頼をした場合、その学生が同意するか否かについても回答してもらいました。実験の結果、同意した学生の多くは他の学生も同意すると回答し、逆に拒否した学生の多くは他の学生も拒否すると回答。選好などの考え方だけではなく、行動選択の状況でもフォールス・コンセンサス効果が生じることが証明されたわけです。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 社会心理学』 監修：亀田達也