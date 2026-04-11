北海道余市町で新たな日本産ワインの生産に取り組んでいるロックバンド「Ｘ ＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩさん（米国在住）が、ほぼ１年ぶりに同町にある自身のブドウ畑を訪れ、生育の様子などを確認した。

ＹＯＳＨＩＫＩさんは、米カリフォルニア州の名門ワイン醸造家とコラボしたワインブランド「Ｙ ｂｙ ＹＯＳＨＩＫＩ」を創設するなど、ワインに高い関心を持つ。昨年５月には、同町のワイナリー「ドメーヌ・タカヒコ」を営む曽我貴彦さん（５３）らの協力を得て、専用の畑約４０アールにピノ・ノワール品種の苗１２００本を植えた。

ＹＯＳＨＩＫＩさんは同町の自身の畑を９日に訪れ、ブドウの幹にポール（支柱）を添える作業を手伝った。「こんなに育ってくれて、とてもエキサイティング。日本らしい繊細な味わいのロゼをつくって、余市から世界に発信していきたい」と声を弾ませた。

曽我さんは「病気もつかず、順調に育っている。来年はそこそこ実るのでは」と説明した。

来年は約３００キロ、成木になると、約２４００キロの収穫が見込めるという。ワインは早ければ２０２８年にはリリースされる。