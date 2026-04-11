“本気の恋を忘れた大人たち”が本音で向き合うABEMAの新作オリジナル恋愛番組『恋愛病院』（全6回）。

4月9日（木）に放送された#2では、元政治家の石丸伸二がミス東大と“タイタニックハグ”や“愛してるゲーム”に挑戦する場面があった。

©AbemaTV, Inc.

『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり恋を忘れた大人たちが、2泊3日の共同生活を通して恋と向き合う恋愛番組。

政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が集結し、不器用な大人たちの恋愛ドキュメントが繰り広げられる。

スタジオ見届け人はアレン様、ひろゆき、真木よう子、玉城ティナが務める。

◆意外な一面にミス東大も好印象

#2では、元政治家のしんじ（石丸伸二／43歳）と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采／25歳）のカヤックデートの模様を放送。

カヤックという共同作業のなかで互いの価値観を語り合い、距離を縮めていく2人に、さっそく“恋のおくすり”が処方されることに。

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「カヤックの上でタイタニックハグ」というミッションが明かされると、照れ笑いを浮かべるしんじ。戸惑うなか、あさに「腹くくりましょう！」と引っ張られる形で実行する。

しかし、2人はバランスを崩し仲良く海に落下。「気持ち近づけたかな」と笑い合う姿も見られ、スタジオからは「こんなに無邪気に笑うんだ！」と驚きの声が上がった。

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その後、海から上がった2人はジャグジーへ。ここでさらなる“恋のおくすり”が処方され、2人は「体を密着させながら“愛してるゲーム”」に挑戦する。

手を握り見つめ合いながら照れくさそうに「愛してる」を言い合う2人。すぐに吹き出してしまったあさに、しんじが「まだまだ人生経験が足らないんじゃないですか？」と煽ったり、あさも「負けたらハブ酒ですよ。本気で行きます」と応戦したりと、無邪気なやり取りが続く。

そんな2人の姿に、スタジオは「楽しそう！」「仲良さそうに見えてきた！」と大興奮。再び大きな盛り上がりを見せた。

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さらに、しんじとあさは互いの恋愛観についてトークも展開。

あさからの「ここで恋愛する気あります？」という質問に対し、しんじは「半信半疑。僕はめっちゃ考えるタイプなので」と率直に回答する。

また「家族を作りたいと思う？」と聞かれた際には、「自分の子供が欲しいとは思わないが、子育てはしてみたい。家族の良さも満喫したいという願いはある」と本音を打ち明けるなど、これまでのイメージとは異なる一面も明かした。

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そうして、踏み込んだところまで恋愛観や本音を明かした2人。

デート後のインタビューでは、あさが「石丸さんって意外と明るい方なんですね。SNSで“石丸構文”って言われているイメージとは違って、ただただ会話を楽しむことができた。印象がガラッと変わりました」と印象の変化を告白。

一方のしんじも、「すごくおもしろかったですし、魅力的な方だと思います。普通に考えてモテるでしょう。これに異論がある人はほぼいないはず」とあさを高く評価し、「あの“おくすり”を迷うことなく受け入れる姿勢がすごい。人として良いなと思いました」と語るなど、互いに好印象を抱いている様子を見せた。

これにアレン様は、「結構距離が近い感じがした！ちょっとあさちゃんに心を開いてる感じがするよね」とコメント。玉城も「心からときめいてる感じがした」「あささんに対して気持ちがあるんじゃないかな」と語り、今後の展開への期待を寄せていた。