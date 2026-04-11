◆米大リーグ マリナーズ―アストロズ（１０日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５２）の米野球殿堂入りを記念した彫像の除幕式が１０日（日本時間１１日）、本拠地Ｔモバイルパークで開催された。象徴的なバットを立てる打席ルーチンがモチーフ。イチロー氏が、Ｋ・グリフィー氏、Ｅ・マルチネス・コーチの両レジェンドと覆っていた布を引っ張ると、バットが手元からポキッと折れたように曲がっていた。イチロー氏は指をさして笑った。

イベント前まではバットは折れていなかったようで、地元シアトルタイムズ紙のジュード記者のＸによるとイチロー氏は「まさかここでもマリアノ（リベラ）にバットを折られるとは思わなかった」と、ＭＬＢ史上最多の通算６５２セーブを挙げたヤンキース最強守護神の宝刀カットボールでバットを折られた場面を引き合いに出して周囲の爆笑を誘った。

このハプニングにヤンキースすぐさま反応。公式Ｘに「これだけ年月がたった今でも、モー（リベラの愛称）はまだバットをへし折っている。イチロー、ごめん」とジョーク交じりに投稿した。