◆米大リーグ ブルージェイズ―ツインズ（１０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が１０日（日本時間１１日）、ツインズ戦に「５番・三塁」でスタメン出場した。３点を追う４回無死二塁での２打席目はカウント１―２から二飛に打ち取られた。それでもブルージェイズ打線はバレンズエラの２ランなどでこの回５得点。逆転に成功した。

まずは３点を追う２回先頭で打席へ。カウント１―２からの５球目、先発右腕のウッズリチャードソンが投じた外角直球に反応したが二飛に倒れた。

この日はＭＬＢが展開する、各球団の本拠地（都市）の歴史、文化、コミュニティの特色をデザインに取り入れた特別ユニホームである「シティコネクトユニホーム」でプレー。ブルージェイズは濃いネイビーを基調としたデザインに、レッドとブルーが配色された特別仕様になっている。

メジャー挑戦１年目の岡本はメジャーデビューから６戦連続安打をマーク。試合前時点で１２試合に出場して打率２割３分９厘、２本塁打、３打点の成績を残していた。８日（同９日）のドジャース戦では大谷との対決が実現したが、４打数無安打。３試合ぶりに無安打に終わっていた。

チームは８日（同９日）のドジャース戦で連敗を「６」で止めていた。「勝利に貢献できるように頑張りたい」と意気込む岡本のバットで連勝街道へと乗せていく。