ドジャースは移動日を挟んで、きょう（日本時間11日）から本拠地ロサンゼルスで、レンジャーズ、メッツと6連戦を行う。

【もっと読む】佐々木朗希、露呈した「人間性の問題」は制球難より深刻

大谷翔平（31）は、9日のブルージェイズ戦の初回に四球で出塁し、2009年にマリナーズ・イチローがマークした43試合連続出塁の日本勢最長記録に並んだ。メジャー記録は1949年のテッド・ウィリアムズ（レッドソックス）の84試合、ド軍の球団記録は54年のデューク・スナイダーの58試合。今後の大谷にはさらなる記録更新を期待されるものの、今回の6連戦で途切れる可能性は十分にある。

今回の相手であるレンジャーズ（チーム防御率2.94=メジャー5位）、メッツ（2.90=同4位）は投手陣が強力。さらに、レ軍のスキップ・シューメーカー監督、メ軍のカルロス・メンドーサ監督とも、敬遠四球に消極的だからだ。

シューメーカー監督は大谷と浅はかならぬ因縁があり、大谷が24年9月にメジャー史上初の「50ー50」（54本塁打、59盗塁）を達成した際、対戦相手マーリンズの指揮官だった。この試合で節目の50号を含め3発を許しており、試合後に「なぜ歩かせなかったのか」と聞かれた指揮官は「それは悪手だ。我々は野球を尊敬しているから、彼と勝負した。その結果、ホームランを打たれた」と説明。「私がこれまで見た中で、最も才能のある選手だ。これまで見たこともないことをやってのける。あと数年は彼の全盛期が続くだろうし、野球史上最高の選手になるかもしれない。敵のダグアウトではなく客席でファンとして見たかった。ただ、彼を恐れず勝負した私の投手たちを誇りに思う」と話している。

この年、マ軍の申告敬遠は21個と少なくなかったが、大谷の偉業達成には敬意を払ったのだ。

メ軍のメンドーサ監督も勝負を避けることはほとんどない。24年の就任以来、申告敬遠は24年7個（アストロズに次いで2番目の少なさ）、25年6個（ナショナルズと並んで最少タイ）。同監督は米メディアの取材に「采配を振っているつもりだろうが、単なる逃げの戦略に過ぎない」と断言している。

大谷は開幕からここまで、無安打でも四球で出塁した試合は4試合あった。8日のブルージェイズ戦では今季初の敬遠四球で歩かされたが、レ軍、メ軍から真っ向勝負を挑まれれば、連続試合出塁に黄信号である。

◇ ◇ ◇

黄信号といえば、チームメイトである佐々木朗希は投手生命が危ぶまれている。今季2度目の登板で5回6失点と不甲斐ない投球をしたのはともかく、失敗をまるで捕手のリードに責任を擦り付けるような発言をして炎上。プレーよりもその「人間性」が問題視されているようなのだ。いったい今何が起きているのか──。●関連記事 【もっと読む】佐々木朗希、露呈した「人間性の問題」は制球難より深刻 では、それらについて詳しく報じている。