多くの野球評論家が開幕前にセ・リーグ優勝は阪神タイガースだと予想したが、その一つの根拠が6番と7番を担うであろうレフトとショートの戦力が前年よりも上向いたと評価したことも挙げられる。ショートを守れるキャム・ディベイニーの獲得とドラフト1位の立石正広（内外野両方可能）の入団、中川勇斗を含めた若手選手の能力向上と競争激化を期待する声があった。

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筆者はこの45年間阪神ファンを続けているが、6番と7番が固定・ないしは二人の候補がどちらも遜色ない成績を挙げた年は強かったと感じている。優勝した1985年、2003年、2005年はまさにそうである。さらに、亀山努と新庄剛志が活躍した、暗黒時代に唯一輝いた1992年もそうである。これらの成績は後述する。

だから、今年はそれが改善したか！ と開幕前は評論家の意見も聞いたうえで気分が高揚したが、結果的にディベイニーと立石は二軍スタートに。ただ、4月7日現在、6番では7試合出場の木浪聖也が打率5割と打ちまくっているため、取りあえずは一安心だ。レフトは中川が.063だが、前川右京、小幡竜平、高寺望夢と競争は激しく、各人が奮起するのではないか。シーズンはまだ長いし、ディベイニーと立石に目途が立てば、少なくとも2024、2025シーズンよりは上向くだろう。

とにかく阪神の2024、2025年は「5番までで点を取れなかったら後は自動的にアウトが4人続く」というやるせなさを阪神ファンは毎度感じていたのでは。まさに『ドカベン』の明訓高校的下位打線だったのである（そこまでひどくはないが）。下位打線の上下（かみしも）、蛸田、高代、渚は空振り三振シーンだらけで、相手投手のすごさを際立たせる「噛ませ犬」として存在していて、まったく打たなかった。

阪神については、この2年間、試合中継を見ていると解説者が「1番から5番、そしてファースト、セカンド、サード、ライトとセンターは盤石。だが、ショートとレフト、そして6番と7番を固定できないのが問題だ」と言い、ネットの虎党も同様の感想を述べていた。それでは、前述の1985、1992、2003、2005の6番と7番の成績を振り返ってみよう。

【1985年6番】数字は出場試合数・打率・本塁打・打点の順 ※当時は130試合制

佐野仙好:120 .288 13 60

【1985年7番】

平田勝男:125 .261 7 34

【1992年6番】 ※当時は130試合制

八木裕:129 .267 20 60

新庄剛志:95 .278 11 46

【1992年7番】

久慈照嘉:121 .245 0 21 ※抜群の守備とバントのうまさもあり新人王

【2003年6番】※当時は140試合制

アリアス:124 .265 38 107

片岡篤史:110 .296 12 55

【2003年7番】

矢野輝弘（当時）: 128 .328 14 79 ※しかもこの年の8番は.301の藤本敦士だった

【2005年6番】※当時は146試合制、パ・リーグは136試合

スペンサー:108 .248 9 33

桧山進次郎:119 .278 8 40

【2005年7番】

矢野輝弘（当時）:138 .271 19 71



なお、143試合制の2025年に6番と7番（場合によっては捕手が7番を打ったため8番も含む）を担った選手の出場試合数は以下の通りである。

小幡竜平:89試合

前川右京:69試合

木浪聖也:72試合

熊谷敬宥:85試合

高寺望夢:67試合

ヘルナンデス:47試合

ここ何年もNPBでは「飛ばないボール」「投手のレベルが上がった」などと投高打低を通のファンは容認している感があるが、さすがにエンタメの野球興行として2-1やら1-0といった試合は見ていてつまらないのではなかろうか。というか、ライトファンは「サッカー見てるんじゃねーぞ！」となるだろう。

この「6番・7番問題」というものは各チームが抱える問題ではあるものの、阪神の場合、1〜5番と6・7番の実力差があり過ぎたのだ。8番は捕手が座ることが多いため過度な期待をしてはいけないものの、「5番が終わったら次は1番の近本光司に期待だな」といった見方を我々阪神ファンはされ過ぎた。それでも勝てていたのは、阪神の圧倒的な投手力が理由である。

しかし、今年は絶対的セットアッパー・石井大智のアキレス腱断裂での戦線離脱もあり、投手に負担がかかるシーズンだ。ここはやはり6・7番を含めた下位打線が点を取れるような試合を期待したいところである。層が厚くなっただけに、この2年間言われ続けた問題が解決されれば評論家各氏が言うように阪神の優勝可能性は高まるだろう。

（中川淳一郎／編集者・PRプランナー）

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阪神と言えば、藤川監督は「裸の王様」への道を爆走中だ。野球観や意見が合わないコーチを遠慮なく排除したがる傾向にあり、もはや誰もモノを言える雰囲気ではないという。いったいどういうことか。その一端が垣間見れる「チーム内を震撼させた事件」とは──。●関連記事 【もっと読む】阪神・藤川監督、選手&スタッフを驚愕させた「コーチいびり」 では、それらについて詳しく報じている。