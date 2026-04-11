あるいは、ニック・ファルドのタイガー批判は、米ゴルフ界の本音かもしれない。

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タイガー・ウッズが車の横転事故を起こし、薬物影響下の運転容疑で逮捕されたニュースは、日本でも大きく報じられた。タイガーは、一定期間、治療と健康回復のため活動を休止すると発表。今回のマスターズのオーガスタナショナルにタイガーが顔を見せないのもこのためだ。

マスターズで3勝しているファルドは、強い口調でこう批判する。

「これは深刻な問題だ。ゴルフは自己規律を基本としたスポーツだ。自分で判断し、自分で結果責任を取る。PGAツアーが、裏ではタイガーにゴルフコースの内外で数十億円もの金を支払っていることに失望しているはずだ」

タイガーが薬物影響下の運転容疑で逮捕されるのは、2017年に続いて2回目。今回はタイガーが尿検査を拒否したために、どんな薬が使用されていたかは定かではない（痛み止めが2錠ポケットに入っていたという）が、21年のロサンゼルス近郊での大事故の際には、テストさえも行われていない。17年には自宅のあるフロリダ州の路上で薬物・飲酒の影響下の運転容疑で逮捕されている。これに離婚のきっかけになった09年の事故を加えると、4度目の警察沙汰ということになる。

ファルドに言わせると、一般人が薬物事故で逮捕され、数カ月後に何事もなかったかのように職場に戻るなんてことはありえない。少なくともタイガーには説明責任があるはずだが、「休止宣言」で、それからも逃げているということだろう。

PGAツアーをはじめ、ゴルフ団体の多くが、活動休止を発表したタイガーを「フルサポート」という言葉で応援するのに対して、ファルドは“皆の本音は違うはずだ”としている。

法を犯した自分に対しては「おとがめなし」

度重なるケガ・故障と事故で、もうタイガーの選手生命は終わったとするのが妥当だろう。しかし、タイガーはPGAツアーの選手として理事になり、今では新しい「PGAツアーエンタープライズ」の改革委員会の委員長を務めている。これによって、年間数十億円の収入を得ているのだ。このまま数カ月後に米ツアーの理事として戻ってしまうのが、ゴルフ界にとって良いことなのだろうか、とファルドは語っているようにも見える。

いずれにしても、法を犯していないLIVゴルフの選手に対して、厳しい対処をしてきたタイガーが、法を犯した自分に対しては、おとがめなしで済ませるというのは、やはりおかしい。

タイガーは、事故直後に携帯電話を持ち「ちょうど大統領と話していたところだ」と語っていたというが、タイガーもトランプも同じ穴のムジナで、超法規的存在ということか？

（ゴルフライター・吉川英三郎）