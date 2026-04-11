被害者のAさん（21歳）は別室からビデオリンク方式で証言した。27人の男性の写真を9人ずつ見せられて、26番目の男性を犯人だと断定した。

「犯人の特徴は目元がくっきりしてて。トラウマとして頭の中に刻まれているというか。だからすぐにわかりました」

検察官がAさんの様子を気遣った。

「手が震えていますが、大丈夫ですか？」

「はい。写真を見て恐怖というか、息が詰まりそうな感じがありました」

2023年7月20日、Aさんは東京都新宿区の大久保公園で立ちんぼ（街頭で売春相手を探す女性）をしていて、難波正秀（60歳）被告から声をかけられた。

「犯人は部屋に入ってすぐに『私服警官だから。もう逮捕だから』と言い、逮捕状をテーブルの上に置き、警察手帳を見せました。逮捕状には、裁判所の人の名前があり、『懲役5年以下もしくは200万円以下の罰金』と。自分の住所、名前、生年月日、電話番号を記入する欄もありました。警察手帳には金色のエンブレムが。自分のバッグの中身を全部出させられ、身分証明書の写真を撮られた」という。

「その後、『護身用に持ち歩いてるんだよね』と、カバーに入ったナイフの柄の部分をちらっと見せられて、もしかしたら殺されるんじゃないかと。『言うことを聞くなら見逃してやる』と言われて、ベッドで全裸で仰向けの写真を撮られました。その後、口腔性交させられて、性玩具を膣内に挿入された。

気持ち悪くて、早くその場から逃げ出したかった。ただただ辛かったです。風呂場で尿を飲めと。全部飲みました。気持ち悪い、泣きたい、逃げたい、辛い。早くその場からいなくなりたかった」

その後、Aさんは金銭を要求された。数十万単位で「いついつまでに払えよ」と言われて、部屋を出るときに「絶対、誰にも言うなよ」と。

「早くその場から離れたくて。過呼吸気味になりながら、友人に来てもらった。気持ち悪くて、泣きながら吐いた。友人はずっと慰めてくれました。睡眠をとって警察に相談へ。その時は『立ちんぼ』をしてたことは言えませんでした、後ろめたさがあったから。被害届を出すのをためらったが、犯人のことがどうしても許せなくて」

傍聴席からは、Aさんが鼻をすすりながら証言する声だけが聞こえた。

防犯カメラに映らないよう別々にホテルへ

法廷の難波被告は、Aさんの証言を聞きながら、ボールペンでメモを取っていた。職業は理容師で、黒縁メガネをかけた実直そうな男性に見えた。

裁判官や検察官からの質問にも「はい、その通りです」と、ゆっくり丁寧に答える。理路整然とした受け答えで、明瞭な話し方が印象に残った。

難波被告は、SNS上で「大久保公園の刃物男」と恐れられていた。わずか10か月間に、発覚しているだけで4人の女性を脅して性行為を強要し、金銭を奪った。被害者は22歳、21歳、16歳、15歳と若い女性ばかり。罪名は不同意性交、強盗、不同意性交未遂。警察に訴えづらい女性たちの弱みにつけ込んだ犯行だ。

難波被告が携帯電話に保存していた画像によって、新たな被害者たちが見つかった。実際に被害に遭った女性が何人いるのかは不明のままだ。

特徴的なのは、難波被告の周到さだ。

公園で声をかけた後、別々にホテルへ行って、ホテルの入り口で合流。一緒に歩く姿が防犯カメラに映らないようにするためだ。

そして用意したナイフは、実はオモチャだった。柄の部分などを見せて、本物だと思い込ませていた。職務質問されたときのために、わざとオモチャのナイフを所持していたと思われる。

また被害者に見せた逮捕状に書かれていたのは「懲役5年以下もしくは罰金200万円以下」と重罰だったが、実際の刑罰は「6か月以下の懲役もしくは2万円以下の科料（罰金）」だ。

売春防止法は1956年に制定された法律だ。金銭などと引き換えに不特定の相手と性交する行為を禁止しているが、売春・買春そのものを直接罰する法律ではない。性行為の勧誘や客待ち、あっせんや管理、場所の提供などの周辺行為が罰則対象になる。公園などでの「立ちんぼ」は、勧誘や客待ちにあたる。

法律では「売る側」だけが刑罰の対象になっているが、法務省では「買う側」への罰則導入も検討されている。

もちろん「立ちんぼ」をしている女性たちも、その行為が違法だということは承知している。ときには危険が伴うことも。SNS上では「危険が隣り合わせなのは当たり前。立ちんぼしている女性が被害に遭うのは自業自得」との意見もある。

しかし今回の事件とは関係ないが、裁判を傍聴していると、性的逸脱行為にのめり込む女性たちには、複雑な背景を持つケースが少なくないと感じる。経済的な理由はもちろん、親からの虐待や学校でのいじめ、さまざまな依存症、精神疾患などが隠れている場合もある。

スマホの電源を切らせてパスポートの写真を撮影

Bさん（22歳）は、傍聴席から衝立で見えない場所で証言した。

「怖かった、気持ち悪かった。スマホの電源を切らされ、パスポートの写真を撮られた。振り返ったとき、果物ナイフのようなものを手にしているのを見た。恐くて偽物だとは思わなかった。『殺す』とか『DNAが残らないように』と言っていたので」

難波被告は「逆にBさんから脅された」と主張した。

「『電マ（電気マッサージ器）されて出血している、仕事ができない。補償金として10万円払ってよと。払わないと人を呼ぶ、近くに人がいる』と言われた。ああ、こういうことかと、思った。男たちが来るんだと。そいつらが来たら刺してやるとナイフを見せたが、『オモチャでしょ』と。払わないと人を呼ぶと言われ、コンビニでお金をおろすことに。

面倒くさいことになったら警察に行こうと、Bさんがトイレに行っている間にパスポートの写真を撮った。『やっていることは美人局だから。写真があるので警察に言うからな』と言って別れた」と。

難波被告は、偽の警察手帳を持っていた理由も証言した。

「以前強盗の被害にあって現金10万円と運転免許証、キャッシュカードを取られた。その犯人たちを捜すために、警察手帳を持参して警察官のふりをしていた」と。

（後編につづく）

文/青山泰 内外タイムス