「日本は止められるか...」「厄介だな」W杯で対戦するオランダ代表の27歳FWが圧巻ハット！「やべえな」「異次元すぎる」など脚光
今年１月にアストン・ビラからローマにローン移籍。加入後から主力として活躍するドニエル・マレンは、セリエAでここまで12試合に出場し、10得点を記録。現地４月10日に行なわれた32節・ピサ戦（３−０）では、ハットトリックを達成した。
開始３分、敵陣左サイドを突破し、カットインから強烈なシュートを突き刺す。43分にはゴール前の混戦でこぼれ球を押し込む。52分には縦パスに反応し、ボックス内で巧みな身のこなしで敵をブロックしてダイレクトシュートを流し込んだ。
北中米W杯で日本がグループステージ初戦で対峙するオランダ代表の27歳FWが、抜群の嗅覚と決定力を披露した。
試合を配信する『DAZN』の公式Xは「日本代表にとって脅威となる快速WG」「ワールドカップ本戦でも要警戒」などと綴り、得点シーンを公開。SNS上では「マレンやべえな」「異次元すぎる」「日本はマレンを止められるのだろうか...」「マレン怖すぎ」「厄介だな...」「日本としてはやばいFWとやり合うことになるよ」といった声があがった。
日本のファン・サポーターも警戒を強めているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】速い！ 上手い！ 森保Jと対戦するオランダ代表の快速アタッカーが圧巻ハット
開始３分、敵陣左サイドを突破し、カットインから強烈なシュートを突き刺す。43分にはゴール前の混戦でこぼれ球を押し込む。52分には縦パスに反応し、ボックス内で巧みな身のこなしで敵をブロックしてダイレクトシュートを流し込んだ。
北中米W杯で日本がグループステージ初戦で対峙するオランダ代表の27歳FWが、抜群の嗅覚と決定力を披露した。
日本のファン・サポーターも警戒を強めているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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