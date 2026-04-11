高齢者の見守りや子育て中の家庭を支える民生委員。全国的にも高齢化が課題となっています。県内では、民生委員と子どもたちが一緒に活動する自治体があります。どんな取り組みなのか取材しました。

■思いは世代を超えて

日曜日の午後――。ゴミ拾いに励むのは、幼稚園児から高校生まで14人。日置市が独自で取り組んでいる「子ども民生委員」のメンバーです。寄り添っているのは吉田伊都子さん（79）





（吉田伊都子さん）「すごく楽しみにしている。子供たちも楽しみにしているけど、高齢者も子どもたちが集まると顔色が全然違う」

日置市伊集院地域で民生委員を10年以上担っています。1人暮らしの高齢者の見守りや子育て中の家庭を支えるなど地域に欠かせない存在。全国的に担い手が不足していることに加え、企業の定年の延長などにより高齢化が課題となっています。日置市でも、65歳以上が全体の約8割を占めていて、高齢者が高齢者を支援しているのが現状です。

そうした中、吉田さんの支えとなっているのが、「子ども民生委員」です。吉田さんと子ども民生委員は毎週日曜日、地域のゴミを拾っています。



（中原璃久さん）

「こんにちは。ゴミ持って行きますね」



高齢者の家を訪ね、ゴミの回収も。

（地域住民91歳）

「助かる。ばあさんは大変（みんなが回ってきて…うれしい？）毎日一人でしょう」



子どもたちの姿を見るのも楽しみのひとつなんだそう。

（中原璃久さん）

「午前中に来るから早めに来週は出して。また来ます元気にしてね」



高齢者に声をかけているのは中原璃久さん――。子ども民生委員を立ち上げました。

子ども民生委員は、幼稚園児から高校2年生まで幅広い年代が参加しています。



（子ども民生委員・最年少）

「（何歳？）5歳（ゴミ拾いは？）楽しい」



（子ども民生委員・最年長）

「少しでもお年寄りに負担を掛けたくないから、この活動をしたいなと」

■頼もしい相棒

（吉田伊都子さん）

「ランチ会は25日にしようね。修了式が済んだら直ちに集合！」



毎月、最終水曜日。吉田さんの自宅で開かれてるのは、「もちよりランチ会」です。

（吉田伊都子さん）

「最初は、家にあるものでしていたが、みんなが漬物を持ってきてくれたり、野菜をもってきてくれたりしたので、それからもちよりで作るから『もちよりランチ会』という名前もつけて」

近所の高齢者に声をかけて始めたランチ会ですが、今では、伊集院町はもちろん、鹿児島市内からも参加があるそう。



（吉田伊都子さん）

「あまりの楽しさで病院に行ったり、デイサービスに行ってこんなことがあったこんなことがあった。人伝えに聞かれた人が「来ていいですか」って」

5品ほどのおかずにご飯と汁物。近所の住民や民生委員など総勢6人で料理の腕前を披露します。



（吉田伊都子さん）

「（女子高の楽しい料理教室みたい）ですよ、いつも賑やか心はみんな乙女ですから」

食材は近所の方などからのいただきもの。季節の野菜を味わえます。



（吉田伊都子さん）

「昨日はほうれん草をもらいに行ったら次は大根も芽が出ているし、キャベツもあるからと言ってくださる」

実は、「もちよりランチ会」を始めるきっかけになったのは、夫・彪さんとの別れでした。



（吉田伊都子さん）

「夫が亡くなって。3年ちょっと前、あり合わせですませたり、手を抜いたりしたので、一人暮らしをしている人に声をかけてお昼一緒に食べようか」



高齢者を笑顔にするだけでなく、吉田さんの心の隙間を埋めるものでもありました。

「いただきます」



この日、集まったのは約30人。もちよったおかずで皿は彩り豊かに。



（参加者）

「もちより最高。ゆうべから何持って行こうかなっていって。楽しみです」

（参加者）

「おいしい、毎回毎回。全部手作りよ。吉田さんは大したもんだこんなことをしてくださるから」



修了式を終えた子どもの姿も。実は、高齢者が楽しみにしていることが…。

子どもたちの余興です！昭和歌謡曲で、訪れた人たちを楽しませます。



（子ども民生委員）

「笑顔が見られて良かった」

（子ども民生委員）

「（活動は楽しい？いつまで続けたい？）ずっと続けたい」



（子ども民生委員）

「（吉田さんは？）家族みたい」

中原さんは、高齢者のアイドル的存在。吉田さんとの付き合いは10年以上になります。



（中原璃久さん）

「（吉田さんは）おばあちゃんのような存在。吉田さんに出会ってなかったら、こんな活動もしていなかった」

今では、吉田さんにとってもなくてはならない存在です。



（吉田伊都子さん）

「子どもたちが、私の活動を見て民生委員になりたいと思ったところが一番、関心した。子どもたちも大人に対する目線も変わってきたような気がするし、すごく頼もしい相棒です」

（子ども民生委員

「（吉田さんは？）大切！（こども民生委員続けますか？）はい！」



家族のような仲間と子どもたちとの時間が最高に幸せだと話します。



（吉田伊都子さん）

「（民生委員）これができてすごく自分自身も幸せ。青春です」



子どもたちと一緒に、これからも地域に笑顔の花を咲かせていきます。



（KYT news.everyかごしま 26年3月31日放送）