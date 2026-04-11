【ひらがなクイズ】解けると楽しい！ 空欄に共通する2文字をは？ ヒントは日本の伝統的な職人
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。今回は、日本の伝統的な暮らしを支える言葉から、身近な自然にまつわる名前まで、共通の響きを持つ3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
お□□
□□き
た□□
ヒント：木製の桶を修理したり作ったりする職人や、街路樹としてもよく見かける非常に大きくなる木、そして竹製品を扱う商店を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「けや」を入れると、次のようになります。
おけや（桶屋）
けやき（欅）
たけや（竹屋）
どれも正しい日本語になりますね。今回は「職業」「植物」「商店」という、生活に密着した言葉が並びました。昔ながらの職人の呼び名や、身近な樹木の名前に意識を向けることで、語彙の引き出しが広がり、脳のリフレッシュにつながりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。今回は、日本の伝統的な暮らしを支える言葉から、身近な自然にまつわる名前まで、共通の響きを持つ3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□き
た□□
ヒント：木製の桶を修理したり作ったりする職人や、街路樹としてもよく見かける非常に大きくなる木、そして竹製品を扱う商店を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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正解：けや正解は「けや」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「けや」を入れると、次のようになります。
おけや（桶屋）
けやき（欅）
たけや（竹屋）
どれも正しい日本語になりますね。今回は「職業」「植物」「商店」という、生活に密着した言葉が並びました。昔ながらの職人の呼び名や、身近な樹木の名前に意識を向けることで、語彙の引き出しが広がり、脳のリフレッシュにつながりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)