SAで長時間休憩しただけなのに、家族から「料金が変わるのでは」と言われました。高速道路の”利用料金”に休憩時間は関係あるのですか？

基本的に高速料金は“休憩時間の長さ”では決まらない

高速道路の通行料金は、通行券の紛失、通行止め時の乗継、周回・迂回走行、連絡橋利用税など、例外的に別計算や追加負担が生じる場合がありますが、原則として「どこから乗って、どこで降りたか」によって決まります。

つまり、入口インターチェンジ（IC）と出口ICの区間が同じであれば、途中でSAやPAに何分立ち寄ったか、何時間休憩したかによって通常の料金が上がる仕組みにはなっていません。

たとえば、同じ入口ICから入り、同じ出口ICで降りる場合、休憩をほとんど取らずに走った車も、途中で2時間食事や仮眠をした車も、基本的には同じ料金になります。高速道路は一般的な時間貸し駐車場とは異なり、「滞在時間」そのものに課金する考え方ではないためです。



なぜ「長時間いると料金が変わる」と思われがちなのか

高速道路では不正利用を防ぐ観点から、利用状況によって確認が必要になることがあります。たとえば、入口ICから出口ICまでの経路で重複が生じる走行をした場合、出口で開閉バーが開かないことがあります。このように不正防止の観点から確認されることがあるため、「休憩すると料金が変わる」と誤解が生じるのかもしれません。

深夜に入って翌日かなり遅い時間に出るなど、移動距離に対して利用時間が長すぎる場合には、確認対象になることもあります。ただし、この場合でも正当な休憩や仮眠、体調管理のための停止であれば、それだけで追加料金が発生するわけではありません。



むしろ無理に走らないほうが大切

高速道路では、眠気や疲労を感じたまま走り続けることのほうが危険です。長距離運転では、こまめな休憩が推奨されています。安全運転の観点から見れば、必要な休憩を取ることは非常に大切です。家族旅行や帰省の途中でSAに長く滞在したとしても、安全のための行動であれば気にしすぎる必要はありません。

運転者が「早く出ないと料金が上がるかもしれない」と焦ってしまうと、休憩不足や無理な運転につながるおそれがあります。高速料金を気にするあまり、安全を後回しにするのは本末転倒です。眠気や疲労を感じる場合はゆっくり休んでから運転を始めましょう。



まとめ

高速道路の利用料金は、基本的に入口ICと出口ICの区間によって決まり、SAやPAでの休憩時間の長さがそのまま料金の増減につながるわけではありません。

長時間の滞在で確認を受ける場合はありますが、通常の休憩や仮眠を取ったことだけで余計な料金が発生するとは限りません。大切なのは、料金を過度に気にするよりも、疲れたらしっかり休むことです。安心して休憩を取り、安全第一で高速道路を利用したいところです。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー