◇米男子ゴルフツアー マスターズ第2日（2026年4月10日 米ジョージア州 オーガスタ・ナショナルGC＝7565ヤード、パー72）

メジャー初戦の第2ラウンドが行われ、トップと5打差の17位から出た21年大会覇者・松山英樹（34＝LEXUS）は6バーディー、4ボギーの70で回り、通算2アンダーで16位となった。トップと10打差。

初出場の片岡尚之（28＝ACN）は90位から出て5バーディー、6ボギー、1ダブルボギーの75で回り、通算15オーバーで予選落ちした。

首位タイから出た前回大会覇者ロリー・マキロイ（36＝英国）が65をマークし、12アンダーで単独首位に立った。2位に6打差をつけて決勝ラウンドを迎える。

サム・バーンズ（29＝米国）、パトリック・リード（35＝米国）が6アンダーで2位につけた。

前回大会2位のジャスティン・ローズ（45＝英国）、シェーン・ローリー（39＝アイルランド）、トミー・フリートウッド（35＝英国）が5アンダーで4位に並んだ。

世界ランキング1位で大会2勝のスコッティ・シェフラー（29＝米国）はイーブンパーの24位だった。