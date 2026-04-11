ガソリン価格の上昇や新車価格の高止まりなど、車にかかる負担は年々重くなっています。それでも、特に地方では車が生活必需品という人も多いでしょう。こうした背景から、近年はコストを抑えられる「中古車」を選ぶ動きが広がっています。では、いま中古車市場で特に人気を集めているのはどの車種なのでしょうか。⾞選びドットコム「中古車市場統計レポート（2026年2月版）」から、国産車のTOP5を抜粋して紹介します。

2026年2月、もっとも売れた中古車は…

2026年に入り、日本の中古車市場は「AA相場（中古車オークション相場）の高騰」と「深刻なタマ不足」という相反する状況に直面しています。

新車の供給遅れと需要の持ち直しが重なったことを背景に、AA相場は2ヵ月連続で過去最高を記録している一方、流通量は細り続けており、店頭在庫の確保が難しい状況が続いているようです。

2026年2月の自動車販売市場は、新車・中古車ともに登録台数が増加しました。ただし、この1月から2月にかけての増加は例年どおりの動きで、前年同月比でみると新車登録台数は88.6%、中古車登録台数は93.9%といずれも減少。依然として良質な「下取り車」が市場に出てこない状況が続いているのが現状です。

こうしたなか、2月もっとも選ばれた中古車の車種はいったいなんでしょうか。株式会社ファブリカコミュニケーションズが運営する中古⾞情報サイト「⾞選びドットコム」がまとめた2026年2月の『中古車市場統計レポート』から、国産車の2026年2月中古車販売ランキングを紹介します。

第5位：ハイゼットカーゴ（ダイハツ）

第5位は、ダイハツ「ハイゼットカーゴ」でした。「High（高い性能）」と「Jet（迅速な移動）」が由来の同車は、広い荷室と高い積載性を備えた軽バンで、仕事にも日常にも使いやすい点が最大の魅力です。小回りが利くため都市部でも扱いやすく、燃費の良さや維持費の安さも選ばれている要因でしょう。

シンプルで丈夫なつくりは長く使える安心感があり、ビジネスから趣味まで幅広い用途に応えてくれます。

中古車価格：15万円〜398.3万円

※⾞選びドットコムより、支払総額「最安値」と「最高値」をそれぞれ抜粋（2026年4月1日時点）

第4位：N-BOX（ホンダ）

第4位は、ホンダ「N-BOX」でした。前月（2026年1月）の販売台数1位だった同車は、広い室内空間と使い勝手のよさが魅力の軽スーパーハイトワゴンで、低床・大開口のスライドドアで乗り降りしやすく、後席もゆったりしているため家族での利用にも最適。走行性能や静粛性も高く、日常の移動が快適になります。安全装備が充実している点も安心感を高め、幅広い層から支持されているようです。

中古車価格：15.8万円〜269万円

※⾞選びドットコムより、支払総額「最安値」と「最高値」をそれぞれ抜粋（2026年4月1日時点）

第3位は「ファミリー向けミニバン」の王道

第3位：セレナ（日産）

第3位は日産「セレナ」でした。「広さ」と「使い勝手」を両立したミニバンの代表格として長年高い支持を得ており、大人が3列目でも快適に過ごせる広々空間が大きな魅力です。さらに、ハンズフリーオートスライドドアや多彩なシートアレンジなど、日常の移動をスムーズにする工夫が随所に盛り込まれています。

グレードによっては長距離移動の負担を軽減する「プロパイロット」による運転支援機能がついており、家族旅行などのシーンでも安心です。

中古車価格：19.8万円〜534.8万円

※⾞選びドットコムより、支払総額「最安値」と「最高値」をそれぞれ抜粋（2026年4月1日時点）

第2位：N-BOXカスタム（ホンダ）

第2位は、ホンダ「N-BOXカスタム」でした。上質感のあるエクステリアと静かな乗り心地が魅力のプレミアム軽ハイトワゴンで、標準モデルより高級感のあるフロントマスクやシグネチャーランプ（光り方の演出）が存在感を高めます。

室内は広く快適で装備も充実。走行性能も安定しており、日常使いから長距離まで快適にこなしてくれます。デザイン性と実用性を兼ね備えた一台といえるでしょう。

中古車価格：21万円〜271万円

※⾞選びドットコムより、支払総額「最安値」と「最高値」をそれぞれ抜粋（2026年4月1日時点）

第1位は、ハイブリッド車の代名詞

第1位：プリウス（トヨタ）

第1位に輝いたのは、トヨタ「プリウス」でした。高い燃費性能と滑らかな走りが高い支持を集め、長年「ハイブリッド車の代名詞」として君臨している同車。

静かな乗り心地で快適な移動が叶うのはもちろん、最新モデルはデザイン性が大幅に向上し、低重心化による安定した走行も実現しています。先進安全装備も充実しており、環境性能・走行性能・安心感をバランスよく備えた一台です。

中古車価格：26.9万円〜802.5万円

※⾞選びドットコムより、支払総額「最安値」と「最高値」をそれぞれ抜粋（2026年4月1日時点）

以上、TOP5をみてきました。前回第2位のプリウスが王者に返り咲き、2025年12月の調査でも1位だったことから、同車は不動の人気であることがわかります。

今回のランキングでも、その支持の厚さとブランド力の強さが改めて示される結果となりました。