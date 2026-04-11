工事が進み、注目度が高まる新潟駅の前に4月、新たな交番が誕生しました。



【記者リポート】

「新潟駅周辺の安心・安全を守る新たな防犯拠点として、万代口のすぐ目の前に誕生したのが新潟駅前交番です」



新潟駅と調和するようにデザインされた縦縞模様の外観が特長的な真新しい交番。



4月6日に運用が始まった『新潟駅前交番』です。



10日は新たな交番の誕生を記念し、開所式が行われました。



【新潟中央署 清水文宏 署長】

「新交番の開設により、警察力が集中・強化され、同地区（駅周辺）の安全・安心の高度化が図られると思っている」



去年、中高生や客引きによるトラブルが増加し、問題となった新潟駅前。



駅のリニューアルが進むのに伴い、利用者が増加することで治安の悪化を懸念する声もあがっています。



【新潟駅前交番 上村康弘 所長】

「新潟駅の治安対策・犯罪抑止・犯罪検挙、どちらも両輪で頑張っていかなければならない」



県警は駅周辺の防犯を強化するため、万代交番を新たな駅前交番に統合することで人員を確保。県内の交番の中で最も多い22人の警察官を配置しています。



【新潟駅前交番 上村康弘 所長】

「皆さんに寄り添った活動ができるように取り組んでいきたい」