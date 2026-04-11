バージニア州に向かうため、メリーランド州のアンドルーズ統合基地で大統領専用機に搭乗するトランプ米大統領＝10日/Evelyn Hockstein/Reuters

（CNN）トランプ米大統領は10日、ホルムズ海峡はイランの協力の有無にかかわらず近く再開するとの認識を示し、現在パキスタンへ向かっている米国の交渉団は主に、イラン政府の核兵器取得を確実に阻止することに重点を置いていると説明した。

トランプ氏はホルムズ海峡の自由な通航を確保する取り組みについて、「かなり早く進むと思う。そうならなかったとしても、いずれにせよ我々が決着をつける」としている。

トランプ氏はバージニア州ピードモント地域のワイナリーでの資金集めイベントに向かう前、アンドルーズ統合基地で記者団の取材に応じ、イランとの合意では主に核能力の削減に重点を置いていると説明した。

トランプ氏は「核兵器を持たせないこと。それが交渉の99％を占める」と語った。

ホルムズ海峡も合意に盛り込まれるかと問われると、「その通りだが、海峡は自動的に開かれる」と答え、開放は「かなり早い時期」になると見ていると付け加えた。

バンス副大統領はイランとの協議を主導するためパキスタンへ向かっている。トランプ氏は10日午後、バンス氏について「幸運を祈る。大役だ」と言及した。