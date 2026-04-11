◆米男子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 マスターズ 第２日（１０日、米ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）

【オーガスタ（米ジョージア州）１０日＝星野浩司】第２ラウンド（Ｒ）が行われ、２０２１年大会覇者の松山英樹（３４）＝ＬＥＸＵＳ＝はイーブンパーの１７位で出て６バーディー、４ボギーの７０で回った。首位と１０打差の通算２アンダーの１６位で、自身の日本人歴代最多記録を更新する１２年連続の決勝ラウンド進出を決めた。

昨年の日本オープン覇者の片岡尚之（２８）＝ＡＣＮ＝は最下位で出て５バーディー、６ボギー、１ダブルボギーの７５で回り、通算１５オーバー。８６位で予選落ちを喫した。

大会史上４人目の連覇を狙う世界ランク２位のロリー・マキロイ（英国）が６５をマーク。後続に６打差をつけて、通算１２アンダーで単独首位を独走している。１８年大会王者のパトリック・リード（米国）、サム・バーンズ（米国）が６アンダーの２位に並んだ。昨年、プレーオフで惜敗したジャスティン・ローズ（英国）、１９年全英王者のシェーン・ローリー（アイルランド）、トミー・フリートウッド（英国）が５アンダーの４位につけている。

メジャー５勝のブルックス・ケプカ（米国）らが３アンダーの１３位。２アンダーの１６位で２１年東京五輪金メダルのザンダー・シャウフェレ（米国）らが追う。

一方で１６年大会覇者のダニー・ウィレット（英国）、メジャー２勝のブライソン・デシャンボー（米国）らは予選落ちとなった。