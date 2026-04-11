【マスターズ】２１年覇者・松山英樹は７０で１０打差１６位で日本人歴代最多１２年連続の予選突破 初出場の片岡尚之は予選落ち 連覇狙うマキロイが６打差独走態勢 今季メジャー初戦第２日終了
◆米男子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 マスターズ 第２日（１０日、米ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）
【オーガスタ（米ジョージア州）１０日＝星野浩司】第２ラウンド（Ｒ）が行われ、２０２１年大会覇者の松山英樹（３４）＝ＬＥＸＵＳ＝はイーブンパーの１７位で出て６バーディー、４ボギーの７０で回った。首位と１０打差の通算２アンダーの１６位で、自身の日本人歴代最多記録を更新する１２年連続の決勝ラウンド進出を決めた。
昨年の日本オープン覇者の片岡尚之（２８）＝ＡＣＮ＝は最下位で出て５バーディー、６ボギー、１ダブルボギーの７５で回り、通算１５オーバー。８６位で予選落ちを喫した。
大会史上４人目の連覇を狙う世界ランク２位のロリー・マキロイ（英国）が６５をマーク。後続に６打差をつけて、通算１２アンダーで単独首位を独走している。１８年大会王者のパトリック・リード（米国）、サム・バーンズ（米国）が６アンダーの２位に並んだ。昨年、プレーオフで惜敗したジャスティン・ローズ（英国）、１９年全英王者のシェーン・ローリー（アイルランド）、トミー・フリートウッド（英国）が５アンダーの４位につけている。
メジャー５勝のブルックス・ケプカ（米国）らが３アンダーの１３位。２アンダーの１６位で２１年東京五輪金メダルのザンダー・シャウフェレ（米国）らが追う。
一方で１６年大会覇者のダニー・ウィレット（英国）、メジャー２勝のブライソン・デシャンボー（米国）らは予選落ちとなった。