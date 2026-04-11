懐かしい！観光地や屋台の味「ラスポテト」をおうちで作ってみよう

昔懐かしの味をおうちで楽しむ

70年代に観光地や縁日の屋台で販売されていた「ラスポテト」を覚えていますか？

知らないという人のために簡単に説明しますと…オランダ発祥のじゃがいも料理で、フライドポテトの一種。フライドポテトとの違いは、その作り方。ラスポテトは粉末状にしたじゃがいもを水で溶いて作ります。そのため、外はカリっ中はモチっとした食感に。

それが最近では、食卓の味として注目を集めているんです。クックパッドにも簡単な「ラスポテト」のレシピを見つけたので、早速ご紹介します！

フライドポテトとはまた違うおいしさ

使う材料はたった3つだけ！ポテトの生地を作り、自分で好きな太さにカットして揚げれば完成です。

★作り方のポイント

1.お湯とポテトフレークを練り混ぜ、素手で触れるくらいになるまで冷ます。





2.生地をまとめてラップに包み、7〜8ミリほどの厚さに伸ばす。





3.形を揃えてスティック状にカットしていく。





4.約170度の油で揚げていく。一度に生地を入れすぎないように2〜3回にわけて揚げていく。





カリカリ＆サクサクがたまらない！

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも、「子どもたちがすごい勢いで食べました!」「これこれ！この味！懐かしい〜」と大好評。





材料もいたってシンプルなので、チャレンジしやすいのも高ポイント。ぜひおやつに試してみてください！