「批判されて当然」「ただ呆れるだけ」日本の朝にもたらされた名門の“意外な結果”にSNSざわつく「優勝どんどん遠のいてく」
現地４月10日に開催されたラ・リーガの第31節で、２位のレアル・マドリーがホームで12位のジローナと対戦した。
前節のマジョルカ戦を１−２で落とし、７ポイント差で首位のバルセロナを追うマドリーは、51分にフェデリコ・バルベルデのスーパーミドル弾で先制。しかし、62分にトマ・ルマールの同点弾を浴びると、その後は勝ち越しゴールを奪えず、そのまま１−１の引き分けに終わった。
逆転優勝へ勝利が求められるなか、格下相手に痛恨のドロー。思うように勝点を積み上げることはできなかった。名門の足踏みに、日本のファンも反応。試合後、土曜の早朝にはSNS上で次のような声が上がった。
「ラ・リーガを諦めた」
「絶望的」
「ちょっとまじでマドリーどうしたの!?」
「優勝どんどん遠のいてく」
「批判されて当然だ」
「ただ呆れるだけ」
「またやらかした」
「バカバカしい」
「完全に終了だ」
「大丈夫かよ、酷すぎるな」
４月に入ってから、公式戦でまだ勝利がないマドリー。次戦は15日にCL準々決勝の第２レグでバイエルンのホームに乗り込む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「やはり彼は危険だった」聖地でイングランドを粉砕した日本代表、英紙記者が三笘薫とともに絶賛した選手は？中村でも佐野でも鎌田でもなく…【現地発】
前節のマジョルカ戦を１−２で落とし、７ポイント差で首位のバルセロナを追うマドリーは、51分にフェデリコ・バルベルデのスーパーミドル弾で先制。しかし、62分にトマ・ルマールの同点弾を浴びると、その後は勝ち越しゴールを奪えず、そのまま１−１の引き分けに終わった。
「ラ・リーガを諦めた」
「絶望的」
「ちょっとまじでマドリーどうしたの!?」
「優勝どんどん遠のいてく」
「批判されて当然だ」
「ただ呆れるだけ」
「またやらかした」
「バカバカしい」
「完全に終了だ」
「大丈夫かよ、酷すぎるな」
４月に入ってから、公式戦でまだ勝利がないマドリー。次戦は15日にCL準々決勝の第２レグでバイエルンのホームに乗り込む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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