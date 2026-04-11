4児の母・東原亜希、“入学式”コーデに「かっこいい」 モデルオーラ全開
4児の母でタレントの東原亜希（43）が11日までに自身のインスタグラムを更新。息子の入学式のコーデを公開した。
【画像】モデルオーラ全開、東原亜希の入学式コーデ
投稿で「先日息子の入学式でした」とハートマークを添えて報告。「3月末に寮に入った息子。数日ぶりに会う入学式！居なくなってから、やっと寮に入るという意味を理解した妹が号泣していたのが可愛かったなぁ」としみじみ伝えた。
また、「寂しいとかいう親の気持ちは置いといて、自分で自分の道を切り開いていかないといけないのだから、いつでもどこでもただただこちらは応援体制」と意気込み、「ガンバレガンバレ」「追い込まれた数だけ強くなれるさ」と呼びかけた。
この投稿に、入学を祝福するコメントが多数。また、シンプルなスーツにゴールドのアクセサリーを合わせたコーデに「かっこいい」「スーツ姿全身見たいです」という声も寄せられた。
東原は柔道家の井上康生氏（47）と2008年に結婚。09年5月に第1子長女、10年11月には第2子長男、15年7月に第3子・第4子となる双子の女児を出産した。
【画像】モデルオーラ全開、東原亜希の入学式コーデ
投稿で「先日息子の入学式でした」とハートマークを添えて報告。「3月末に寮に入った息子。数日ぶりに会う入学式！居なくなってから、やっと寮に入るという意味を理解した妹が号泣していたのが可愛かったなぁ」としみじみ伝えた。
また、「寂しいとかいう親の気持ちは置いといて、自分で自分の道を切り開いていかないといけないのだから、いつでもどこでもただただこちらは応援体制」と意気込み、「ガンバレガンバレ」「追い込まれた数だけ強くなれるさ」と呼びかけた。
この投稿に、入学を祝福するコメントが多数。また、シンプルなスーツにゴールドのアクセサリーを合わせたコーデに「かっこいい」「スーツ姿全身見たいです」という声も寄せられた。
東原は柔道家の井上康生氏（47）と2008年に結婚。09年5月に第1子長女、10年11月には第2子長男、15年7月に第3子・第4子となる双子の女児を出産した。