Image: Škoda

アクティブノイズキャンセリング機能。もはや最近のイヤホンやヘッドホンでは当たり前の機能です。その性能も上がりきっており、ヘッドホンを装着してANCをONにすれば、そこはノイズの存在しない自分だけの世界です。

…が、自分だけの世界は時と場合によってとっても危険。外で、とくに移動中にANCを使うと危ないシーンもあります。外にいる時は、車や自転車の音、救急車の音などが、自分も周囲も安全に過ごすサインになっています。

そこで、チェコ共和国の自動車メーカーシュコダが開発したのが、ANCを貫通する音を発する自転車のベル「DuoBell」。

ANCが苦手な周波数

シュコダとイギリスのサルフォード大学が共同開発したDuoBellは、ANCを貫通する初の自転車ベル。

ANCオンのヘッドホン・イヤホンを装着していてもDuoBellの音が聞こえるのは、周波数の問題。DuoBellが発する音の周波数は750ヘルツから780ヘルツで、これはANCが最も苦手（低減するのが難しい）な範囲の音なのです。

この音を効果的に発するため、ベルにはリゾネーター（共鳴システム）を搭載。高速かつ不規則にベルを鳴らすハンマーを内部に設けることで、ANCアルゴリズムが対応しずらい波長を生み出しています。

テストでは、ANC機能ONでヘッドホンを装着した歩行者が、DuoBellの音を聞いて反応した場合、一般的な自転車のベルより最大で22メートル早く気づくことができたといいます。時間にして、最大5秒早く気づけました。プラス5秒、それは歩行者・自転車が互いにリアクションをとれる時間です。

また、今年2月、フードデリバリーサービスDeliverooの協力を得て、ロンドンの街で自転車デリバリーの人たちにDuoBellを実際に使ってもらったところ、自転車乗りから高い評価を得られました。

現時点ではまだ試作品ですが、自転車も歩行者もより安全になるベル。商品化されることを期待しています！

Source: Skoda via Android Authority