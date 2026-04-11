40代スタッフさんがお手本！【niko and ...】全身マルっと真似したい「サマ見えコーデ」

カジュアルコーデをもっとセンスよく見せたいけれど、何をどのように組み合わせればいいか分からない……。それなら【niko and ...（ニコアンド）】の40代スタッフ・YARITAさんの着こなしに、サマ見えのヒントが見つかりそうです。niko and ...らしい可愛げとエッジを感じさせるアイテムを上手に組み合わせたコーデは、全身丸っと真似するだけで即おしゃれ上級者感を獲得できるかも！

ゆるりと上下のシルエットを繋げてモードに

【niko and ...】＜上から＞「刺繍チュニックシャツワンピース」\7,500（税込）、「リメイクライクセミフレアスカート」\7,000（税込）

チュニック丈のシャツワンピースにフレアスカートを合わせて、こなれ感のあるモードなコーデに。思い切って上下のラインを繋げるようにゆるりと着こなすことで、切り替えデザインのワンピース感覚でスタイリングが可能。シャツ全体に施された刺繍やスカートのバイカラーデザインが、シャレ感を高めています。ブラックとチャコールで色味を揃えて、統一感を演出してみて。