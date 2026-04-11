音楽プロデューサーのつんく♂が9日、自身のX（旧ツイッター）を更新。自身も開発に携わる人気ゲームシリーズ「リズム天国」の新作発売日が決まったことを喜んだ。



【写真】会心の出来に思わずサムズアップ&満面の笑み パッケージも可愛い！

リズム天国は2006年8月にシリーズ第1作が発売された音楽リズムゲーム。元々はつんく♂が任天堂に企画書を送ったことで、同作の開発がスタートした。つんく♂自身がゲーム用の音楽を手がけており、日本のみならず海外でも人気の高い作品となっている。2015年6月に発売された「リズム天国 ザ・ベスト+」（ハード・3DS）以降は新作は制作されていなかった。



9日には、開発が発表されていた同シリーズの最新作「リズム天国 ミラクルスターズ」（Nintendo Switch）の発売日が2026年7月2日に決まったことが任天堂の公式サイトで発表された。



これを受けて、同作プロデューサーのつんく♂も自身のXで「つ、つ、ついに!!『リズム天国 ミラクルスターズ』が2026年7月2日に発売やぁ～!」と反応。「長かったような、あっという間やったような…いや、やっぱ長らくお待たせしちゃったね」とファンの気持ちを代弁しつつ、「その分めちゃワクワクドキドキのリズゲーになったよ!てか、発売日を待てないくらいに興奮してる」と自信作であることを記した。投稿には満面の笑みでサムズアップする自身の写真と、新作のパッケージも添えた。



約11年ぶりの待望の新作発売決定に、ファンからも「Switch発売当初からずっと新作待ってました....本当に超楽しみ」「絶対買う!!つんくさん任天堂さんありがとう!」「本当にありがとう。生きててよかった」と感謝の言葉が寄せられた。海外ファンからも喜びのコメントが多数寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）