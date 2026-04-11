来週の『風、薫る』瑞穂屋を訪ねる“りん”見上愛に“卯三郎”坂東彌十郎から思わぬ言葉
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第3週「春一番のきざし」が4月13日〜4月17日に放送される。
【写真】Aぇ! groupの佐野晶哉が謎の青年・島田健次郎を演じる
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第11回（4月13日放送）あらすじ
吉江（原田泰造）や直美（上坂樹里）が案じる中、りん（見上愛）は環（宮島るか）を連れて、卯三郎（坂東彌十郎）の店「瑞穂屋」を訪ねる。結婚相手を見つけてほしいと頼んでいたはずが、卯三郎からは思わぬ答えが返ってくる。
そんなある日、瑞穂屋に謎の青年（佐野晶哉）がやってくる。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】Aぇ! groupの佐野晶哉が謎の青年・島田健次郎を演じる
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
吉江（原田泰造）や直美（上坂樹里）が案じる中、りん（見上愛）は環（宮島るか）を連れて、卯三郎（坂東彌十郎）の店「瑞穂屋」を訪ねる。結婚相手を見つけてほしいと頼んでいたはずが、卯三郎からは思わぬ答えが返ってくる。
そんなある日、瑞穂屋に謎の青年（佐野晶哉）がやってくる。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。