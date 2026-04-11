マンC、第3GK担うベッティネッリとの契約を1年延長…「毎日たくさんのことを学んでいる」
マンチェスター・シティは10日、元イングランド代表GKマーカス・ベッティネッリとの契約を2027年6月30日まで延長したことを発表した。
現在33歳のベッティネッリはフルアムの下部組織出身。2014年8月にフルアムのトップチームデビューを果たし、公式戦通算120試合に出場した。2021年7月に移籍したチェルシーでは第3GKとしての役割をこなしていたが、昨年夏には元イングランド代表GKスコット・カーソンの後釜としてマンチェスター・シティへ1年契約で加入していた。
ここまで新天地では公式戦の出場はないが、イタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマ、イングランド代表GKジェームズ・トラッフォードの2人の良きサポート役であり、競争相手を務めてきた。
引き続きマンチェスター・シティでプレーすることが決まったベテランGKはその喜びを語っている。
「マンチェスター・シティでもう1シーズンプレーできるなんて、本当にうれしいよ。ここにいられることは本当に光栄だし、毎日たくさんのことを学んでいるんだ」
「スタッフのみんなは本当に素晴らしく、初日からずっと支えてもらっている」
「僕の役割は、自分のベストを尽くし、他のゴールキーパーを刺激し、チーム全体として成長していくこと。そして、僕らは確実にそれを実現できていると思う」
現在33歳のベッティネッリはフルアムの下部組織出身。2014年8月にフルアムのトップチームデビューを果たし、公式戦通算120試合に出場した。2021年7月に移籍したチェルシーでは第3GKとしての役割をこなしていたが、昨年夏には元イングランド代表GKスコット・カーソンの後釜としてマンチェスター・シティへ1年契約で加入していた。
引き続きマンチェスター・シティでプレーすることが決まったベテランGKはその喜びを語っている。
「マンチェスター・シティでもう1シーズンプレーできるなんて、本当にうれしいよ。ここにいられることは本当に光栄だし、毎日たくさんのことを学んでいるんだ」
「スタッフのみんなは本当に素晴らしく、初日からずっと支えてもらっている」
「僕の役割は、自分のベストを尽くし、他のゴールキーパーを刺激し、チーム全体として成長していくこと。そして、僕らは確実にそれを実現できていると思う」
【投稿】ベッティネッリが新契約にサイン
Marcus Bettinelli has signed a one-year contact extension, keeping him at the Club until the summer of 2027 ✍️🩵 pic.twitter.com/wPVMg3m61D— Manchester City (@ManCity) April 10, 2026