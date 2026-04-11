【静岡県】「富士山がきれい」で知られる「雲見温泉」の魅力とは？ 海の幸も手軽に楽しめる
雲見温泉は、静岡県賀茂郡松崎町に位置する、西伊豆随一の絶景を誇る温泉地です。「世界でいちばん富士山がきれいに見える町」と称され、駿河湾の向こうにそびえる富士山の美しさは圧巻で、多くの写真愛好家が訪れます。
泉質はカルシウムなどを含む濃厚な塩化物泉。お湯は無色透明で温まりやすく、神経痛、肩こり、関節痛、冷え性に加え、美肌効果や切り傷、やけどへの効能も期待されています。
温泉街には漁師が営む宿が多く、港で獲れたばかりの金目鯛や伊勢海老、アワビといった新鮮な海の幸をリーズナブルに、かつお腹一杯になるまで味わえるのも大きな魅力です。波音を聞きながらゆったりとした時間を過ごすことができます。
荒々しい波が打ち寄せる岩の門越しに望む富士山や夕日は、西伊豆随一の絶景スポットとして知られています。また、全国的にも珍しい「セミクジラ」の全身骨格標本が展示されている「雲見くじら館」も見逃せません。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
泉質はカルシウムなどを含む濃厚な塩化物泉。お湯は無色透明で温まりやすく、神経痛、肩こり、関節痛、冷え性に加え、美肌効果や切り傷、やけどへの効能も期待されています。
「雲見温泉」周辺には何がある？雲見温泉の周辺には、自然の造形美を堪能できるスポットが点在しています。代表的なのは、見る価値が価千貫と言われる奇岩「千貫門（せんがんもん）」です。
荒々しい波が打ち寄せる岩の門越しに望む富士山や夕日は、西伊豆随一の絶景スポットとして知られています。また、全国的にも珍しい「セミクジラ」の全身骨格標本が展示されている「雲見くじら館」も見逃せません。
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