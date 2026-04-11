緑黄色野菜を入れると最強の『若返りみそ汁』に！「若返り」に特化したおすすめのみそ汁とは！？【1週間で勝手に-10歳若返る体になるすごい方法】

緑黄色野菜を入れると最強の『若返りみそ汁』に！「若返り」に特化したおすすめのみそ汁とは

緑黄色野菜を入れると最強の『若返りみそ汁』に

毎日1杯食べるだけで肌にうるおいやハリが戻ってくる、名づけて「若返りみそ汁」を紹介します。具には、若返り効果の高い緑黄色野菜のにんじんと小松菜、たんぱく質要員として厚揚げを組み合わせた具だくさんのみそ汁です。

みその原料となる大豆には、大豆サポニンが豊富に含まれています。大豆サポニンは抗酸化力があり、老化の原因となる過酸化脂質が増えるのを抑える働きがあります。また脂質の代謝をサポートして肥満を予防、肥満による老け見えも予防できます。

にんじんと小松菜に含まれるβカロテンは、肌のうるおいを保つために欠かせないビタミンAに変化し、高い抗酸化力で活性酸素のダメージを抑え、老化の進行を食い止めます。またにんじんは、βカロテンより強い抗酸化力を持つαカロテンが多いのも特徴。小松菜の鉄とカルシウムも不足しがちな栄養成分。鉄は貧血を予防して目の下のクマを消し、肌色も明るいピンク色に導く働きがあります。カルシウムも骨粗しょう症を防いで、若々しい姿勢を保つのに欠かせません。

厚揚げは、植物性たんぱく質がとれるのはもちろん、油が緑黄色野菜のαカロテンの吸収率を高めてくれます。また油のコクがあることで、野菜のえぐみがマイルドになり、味がぐっとおいしくなります。このみそ汁は、汁少なめ、具多めにして、食事の最初のほうに食べると食べすぎも防げますよ。

「若返り」に特化したおすすめのみそ汁

毎日食べたいみそ汁は、目的に合わせた具材をたっぷり入れるのがポイント。美容効果の高い緑黄色野菜をたくさん入れると、肌のうるおいがアップします。

＼大豆サポニンの抗酸化力：みそ、厚揚げ／

注目の成分

＼鉄分補給に：小松菜／

大豆サポニン 植物性たんぱく質

注目の成分

＼若返りに欠かせない：にんじん／

鉄 カルシウム

注目の成分

βカロテン α カロテン

【出典】『1週間で勝手に-10歳若返る体になるすごい方法』著：管理栄養士 菊池 真由子