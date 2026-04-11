週間ランキング【約定回数 増加率】 (4月10日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,326銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <6597> ＨＰＣシス 東証Ｇ 90.1倍 ( 8,738) 2516 ( -3.2 ) 人工知能関連
２. <5341> アサヒエイト 東証Ｓ 86.8倍 ( 4,599) 303 ( +38.4 ) ドローン関連
３. <5129> ＦＩＸＥＲ 東証Ｇ 78.1倍 ( 4,293) 451 ( +28.9 ) 人工知能関連
４. <6552> ゲームウィズ 東証Ｓ 44.9倍 ( 1,525) 265 ( +55.0 )
５. <4735> 京進 東証Ｓ 27.0倍 ( 297) 388 ( +25.2 )
６. <7871> フクビ 東証Ｓ 14.5倍 ( 405) 920 ( +5.9 )
７. <9941> 太洋物産 東証Ｓ 14.1倍 ( 423) 1069 ( +18.3 )
８. <2341> アルバイトＴ 東証Ｓ 9.8倍 ( 813) 212 ( +6.0 )
９. <7875> 竹田ｉＰ 東証Ｓ 9.6倍 ( 527) 674 ( +10.0 )
10. <3664> ＷＩＺＥ 東証Ｇ 9.3倍 ( 585) 40 ( +29.0 )
11. <2686> ジーフット 東証Ｓ 9.2倍 ( 211) 297 ( +5.3 )
12. <4394> エクスＭ 東証Ｇ 8.9倍 ( 169) 852 ( +8.3 ) 自動運転車関連
13. <3192> 白鳩 東証Ｓ 8.8倍 ( 2,839) 490 ( +38.0 )
14. <3878> 巴川コーポ 東証Ｓ 7.9倍 ( 848) 884 ( +13.5 ) 半導体製造装置関連
15. <3681> ブイキューブ 東証Ｐ 7.8倍 ( 2,654) 69 ( +46.8 ) ドローン関連
16. <5256> フュージック 東証Ｇ 7.6倍 ( 198) 2458 ( +16.2 ) 人工知能関連
17. <3294> イーグランド 東証Ｓ 7.5倍 ( 301) 4845 ( +0.5 )
18. <3710> ジョルダン 東証Ｓ 6.7倍 ( 450) 693 ( -0.3 ) 自動運転車関連
19. <5248> テクノロジー 東証Ｇ 5.7倍 ( 712) 455 ( +2.0 ) 人工知能関連
20. <5816> オーナンバ 東証Ｓ 5.6倍 ( 434) 2122 ( +26.1 )
21. <3035> ＫＴＫ 東証Ｓ 5.6倍 ( 257) 756 ( +11.0 )
22. <7709> クボテック 東証Ｓ 5.4倍 ( 1,029) 133 ( +17.7 )
23. <7353> Ｋラーニング 東証Ｇ 5.1倍 ( 76) 583 ( +1.9 )
24. <7501> ティムコ 東証Ｓ 4.9倍 ( 68) 1916 ( +3.6 )
25. <4446> リンクユーＧ 東証Ｐ 4.8倍 ( 1,714) 729 ( -4.1 ) データセンター関連
26. <4265> ＩＧＳ 東証Ｇ 4.7倍 ( 3,349) 319 ( -17.1 ) 人工知能関連
27. <228A> オプロ 東証Ｇ 4.4倍 ( 124) 1505 ( -4.6 )
28. <5856> ＬＩＥＨ 東証Ｓ 4.3倍 ( 1,717) 34 ( +41.7 )
29. <7725> インターアク 東証Ｐ 4.2倍 ( 956) 1587 ( +12.8 )
30. <5915> 駒井ハルテク 東証Ｓ 4.0倍 ( 296) 2472 ( +22.4 )
31. <4564> ＯＴＳ 東証Ｇ 3.9倍 ( 470) 23 ( -4.2 )
32. <9357> 名港海 名証Ｍ 3.8倍 ( 69) 2410 ( +0.2 )
33. <6496> 中北製 東証Ｓ 3.8倍 ( 420) 5850 ( -11.4 )
34. <9876> コックス 東証Ｓ 3.8倍 ( 268) 251 ( -2.7 )
35. <4673> 川崎地質 東証Ｓ 3.8倍 ( 267) 5470 ( -0.5 ) 下水道関連
36. <2659> サンエー 東証Ｐ 3.7倍 ( 1,050) 3390 ( +9.0 )
37. <2561> ｉＳ日本国債 東証Ｅ 3.7倍 ( 322) 2051 ( -0.5 )
38. <9236> ジャパンＭＡ 東証Ｇ 3.6倍 ( 109) 1240 ( +22.2 )
39. <6696> トラースＯＰ 東証Ｇ 3.6倍 ( 2,048) 425 ( +13.6 ) 人工知能関連
40. <2408> ＫＧ情報 東証Ｓ 3.5倍 ( 163) 763 ( +4.7 )
41. <206A> ＰＲＩＳＭバ 東証Ｇ 3.4倍 ( 1,037) 187 ( 0.0 )
42. <1447> ＳＡＡＦＨＤ 東証Ｇ 3.3倍 ( 805) 326 ( -22.9 )
43. <2629> ｉＦＥＧＢＡ 東証Ｅ 3.3倍 ( 69) 3600 ( +5.1 )
44. <3933> チエル 東証Ｓ 3.3倍 ( 78) 661 ( +3.4 ) サイバーセキュリティ関連
45. <5721> Ｓクリプトエ 東証Ｓ 3.2倍 ( 2,332) 97 ( +4.3 ) 仮想通貨関連
46. <7694> いつも 東証Ｇ 3.1倍 ( 177) 642 ( +10.3 ) 生成AI関連
47. <2762> ＳＡＮＫＯ 東証Ｓ 3.1倍 ( 61) 100 ( +1.0 )
48. <4366> ダイトーケミ 東証Ｓ 3.1倍 ( 488) 430 ( +12.9 )
49. <3196> ホットランド 東証Ｐ 3.0倍 ( 585) 1772 ( -13.3 )
50. <7527> システムソフ 東証Ｓ 3.0倍 ( 391) 53 ( 0.0 ) 人工知能関連
株探ニュース
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,326銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <6597> ＨＰＣシス 東証Ｇ 90.1倍 ( 8,738) 2516 ( -3.2 ) 人工知能関連
２. <5341> アサヒエイト 東証Ｓ 86.8倍 ( 4,599) 303 ( +38.4 ) ドローン関連
３. <5129> ＦＩＸＥＲ 東証Ｇ 78.1倍 ( 4,293) 451 ( +28.9 ) 人工知能関連
４. <6552> ゲームウィズ 東証Ｓ 44.9倍 ( 1,525) 265 ( +55.0 )
５. <4735> 京進 東証Ｓ 27.0倍 ( 297) 388 ( +25.2 )
６. <7871> フクビ 東証Ｓ 14.5倍 ( 405) 920 ( +5.9 )
７. <9941> 太洋物産 東証Ｓ 14.1倍 ( 423) 1069 ( +18.3 )
８. <2341> アルバイトＴ 東証Ｓ 9.8倍 ( 813) 212 ( +6.0 )
９. <7875> 竹田ｉＰ 東証Ｓ 9.6倍 ( 527) 674 ( +10.0 )
10. <3664> ＷＩＺＥ 東証Ｇ 9.3倍 ( 585) 40 ( +29.0 )
11. <2686> ジーフット 東証Ｓ 9.2倍 ( 211) 297 ( +5.3 )
12. <4394> エクスＭ 東証Ｇ 8.9倍 ( 169) 852 ( +8.3 ) 自動運転車関連
13. <3192> 白鳩 東証Ｓ 8.8倍 ( 2,839) 490 ( +38.0 )
14. <3878> 巴川コーポ 東証Ｓ 7.9倍 ( 848) 884 ( +13.5 ) 半導体製造装置関連
15. <3681> ブイキューブ 東証Ｐ 7.8倍 ( 2,654) 69 ( +46.8 ) ドローン関連
16. <5256> フュージック 東証Ｇ 7.6倍 ( 198) 2458 ( +16.2 ) 人工知能関連
17. <3294> イーグランド 東証Ｓ 7.5倍 ( 301) 4845 ( +0.5 )
18. <3710> ジョルダン 東証Ｓ 6.7倍 ( 450) 693 ( -0.3 ) 自動運転車関連
19. <5248> テクノロジー 東証Ｇ 5.7倍 ( 712) 455 ( +2.0 ) 人工知能関連
20. <5816> オーナンバ 東証Ｓ 5.6倍 ( 434) 2122 ( +26.1 )
21. <3035> ＫＴＫ 東証Ｓ 5.6倍 ( 257) 756 ( +11.0 )
22. <7709> クボテック 東証Ｓ 5.4倍 ( 1,029) 133 ( +17.7 )
23. <7353> Ｋラーニング 東証Ｇ 5.1倍 ( 76) 583 ( +1.9 )
24. <7501> ティムコ 東証Ｓ 4.9倍 ( 68) 1916 ( +3.6 )
25. <4446> リンクユーＧ 東証Ｐ 4.8倍 ( 1,714) 729 ( -4.1 ) データセンター関連
26. <4265> ＩＧＳ 東証Ｇ 4.7倍 ( 3,349) 319 ( -17.1 ) 人工知能関連
27. <228A> オプロ 東証Ｇ 4.4倍 ( 124) 1505 ( -4.6 )
28. <5856> ＬＩＥＨ 東証Ｓ 4.3倍 ( 1,717) 34 ( +41.7 )
29. <7725> インターアク 東証Ｐ 4.2倍 ( 956) 1587 ( +12.8 )
30. <5915> 駒井ハルテク 東証Ｓ 4.0倍 ( 296) 2472 ( +22.4 )
31. <4564> ＯＴＳ 東証Ｇ 3.9倍 ( 470) 23 ( -4.2 )
32. <9357> 名港海 名証Ｍ 3.8倍 ( 69) 2410 ( +0.2 )
33. <6496> 中北製 東証Ｓ 3.8倍 ( 420) 5850 ( -11.4 )
34. <9876> コックス 東証Ｓ 3.8倍 ( 268) 251 ( -2.7 )
35. <4673> 川崎地質 東証Ｓ 3.8倍 ( 267) 5470 ( -0.5 ) 下水道関連
36. <2659> サンエー 東証Ｐ 3.7倍 ( 1,050) 3390 ( +9.0 )
37. <2561> ｉＳ日本国債 東証Ｅ 3.7倍 ( 322) 2051 ( -0.5 )
38. <9236> ジャパンＭＡ 東証Ｇ 3.6倍 ( 109) 1240 ( +22.2 )
39. <6696> トラースＯＰ 東証Ｇ 3.6倍 ( 2,048) 425 ( +13.6 ) 人工知能関連
40. <2408> ＫＧ情報 東証Ｓ 3.5倍 ( 163) 763 ( +4.7 )
41. <206A> ＰＲＩＳＭバ 東証Ｇ 3.4倍 ( 1,037) 187 ( 0.0 )
42. <1447> ＳＡＡＦＨＤ 東証Ｇ 3.3倍 ( 805) 326 ( -22.9 )
43. <2629> ｉＦＥＧＢＡ 東証Ｅ 3.3倍 ( 69) 3600 ( +5.1 )
44. <3933> チエル 東証Ｓ 3.3倍 ( 78) 661 ( +3.4 ) サイバーセキュリティ関連
45. <5721> Ｓクリプトエ 東証Ｓ 3.2倍 ( 2,332) 97 ( +4.3 ) 仮想通貨関連
46. <7694> いつも 東証Ｇ 3.1倍 ( 177) 642 ( +10.3 ) 生成AI関連
47. <2762> ＳＡＮＫＯ 東証Ｓ 3.1倍 ( 61) 100 ( +1.0 )
48. <4366> ダイトーケミ 東証Ｓ 3.1倍 ( 488) 430 ( +12.9 )
49. <3196> ホットランド 東証Ｐ 3.0倍 ( 585) 1772 ( -13.3 )
50. <7527> システムソフ 東証Ｓ 3.0倍 ( 391) 53 ( 0.0 ) 人工知能関連
株探ニュース