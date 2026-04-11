　●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

　　※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
　　　（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
　　　　―― 対象銘柄数：4,326銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　　 増加率 (約定回数)　株価 (前週比率)　 指数採用/テーマ
１. <6597> ＨＰＣシス　　東証Ｇ 　90.1倍 ( 8,738)　　2516　(　-3.2 )　 人工知能関連
２. <5341> アサヒエイト　東証Ｓ 　86.8倍 ( 4,599) 　　303　( +38.4 )　 ドローン関連
３. <5129> ＦＩＸＥＲ　　東証Ｇ 　78.1倍 ( 4,293) 　　451　( +28.9 )　 人工知能関連
４. <6552> ゲームウィズ　東証Ｓ 　44.9倍 ( 1,525) 　　265　( +55.0 )　
５. <4735> 京進　　　　　東証Ｓ 　27.0倍 ( 　297) 　　388　( +25.2 )　
６. <7871> フクビ　　　　東証Ｓ 　14.5倍 ( 　405) 　　920　(　+5.9 )　
７. <9941> 太洋物産　　　東証Ｓ 　14.1倍 ( 　423)　　1069　( +18.3 )　
８. <2341> アルバイトＴ　東証Ｓ　　9.8倍 ( 　813) 　　212　(　+6.0 )　
９. <7875> 竹田ｉＰ　　　東証Ｓ　　9.6倍 ( 　527) 　　674　( +10.0 )　
10. <3664> ＷＩＺＥ　　　東証Ｇ　　9.3倍 ( 　585)　　　40　( +29.0 )　
11. <2686> ジーフット　　東証Ｓ　　9.2倍 ( 　211) 　　297　(　+5.3 )　
12. <4394> エクスＭ　　　東証Ｇ　　8.9倍 ( 　169) 　　852　(　+8.3 )　 自動運転車関連
13. <3192> 白鳩　　　　　東証Ｓ　　8.8倍 ( 2,839) 　　490　( +38.0 )　
14. <3878> 巴川コーポ　　東証Ｓ　　7.9倍 ( 　848) 　　884　( +13.5 )　 半導体製造装置関連
15. <3681> ブイキューブ　東証Ｐ　　7.8倍 ( 2,654)　　　69　( +46.8 )　 ドローン関連
16. <5256> フュージック　東証Ｇ　　7.6倍 ( 　198)　　2458　( +16.2 )　 人工知能関連
17. <3294> イーグランド　東証Ｓ　　7.5倍 ( 　301)　　4845　(　+0.5 )　
18. <3710> ジョルダン　　東証Ｓ　　6.7倍 ( 　450) 　　693　(　-0.3 )　 自動運転車関連
19. <5248> テクノロジー　東証Ｇ　　5.7倍 ( 　712) 　　455　(　+2.0 )　 人工知能関連
20. <5816> オーナンバ　　東証Ｓ　　5.6倍 ( 　434)　　2122　( +26.1 )　
21. <3035> ＫＴＫ　　　　東証Ｓ　　5.6倍 ( 　257) 　　756　( +11.0 )　
22. <7709> クボテック　　東証Ｓ　　5.4倍 ( 1,029) 　　133　( +17.7 )　
23. <7353> Ｋラーニング　東証Ｇ　　5.1倍 (　　76) 　　583　(　+1.9 )　
24. <7501> ティムコ　　　東証Ｓ　　4.9倍 (　　68)　　1916　(　+3.6 )　
25. <4446> リンクユーＧ　東証Ｐ　　4.8倍 ( 1,714) 　　729　(　-4.1 )　 データセンター関連
26. <4265> ＩＧＳ　　　　東証Ｇ　　4.7倍 ( 3,349) 　　319　( -17.1 )　 人工知能関連
27. <228A> オプロ　　　　東証Ｇ　　4.4倍 ( 　124)　　1505　(　-4.6 )　
28. <5856> ＬＩＥＨ　　　東証Ｓ　　4.3倍 ( 1,717)　　　34　( +41.7 )　
29. <7725> インターアク　東証Ｐ　　4.2倍 ( 　956)　　1587　( +12.8 )　
30. <5915> 駒井ハルテク　東証Ｓ　　4.0倍 ( 　296)　　2472　( +22.4 )　
31. <4564> ＯＴＳ　　　　東証Ｇ　　3.9倍 ( 　470)　　　23　(　-4.2 )　
32. <9357> 名港海　　　　名証Ｍ　　3.8倍 (　　69)　　2410　(　+0.2 )　
33. <6496> 中北製　　　　東証Ｓ　　3.8倍 ( 　420)　　5850　( -11.4 )　
34. <9876> コックス　　　東証Ｓ　　3.8倍 ( 　268) 　　251　(　-2.7 )　
35. <4673> 川崎地質　　　東証Ｓ　　3.8倍 ( 　267)　　5470　(　-0.5 )　 下水道関連
36. <2659> サンエー　　　東証Ｐ　　3.7倍 ( 1,050)　　3390　(　+9.0 )　
37. <2561> ｉＳ日本国債　東証Ｅ　　3.7倍 ( 　322)　　2051　(　-0.5 )　
38. <9236> ジャパンＭＡ　東証Ｇ　　3.6倍 ( 　109)　　1240　( +22.2 )　
39. <6696> トラースＯＰ　東証Ｇ　　3.6倍 ( 2,048) 　　425　( +13.6 )　 人工知能関連
40. <2408> ＫＧ情報　　　東証Ｓ　　3.5倍 ( 　163) 　　763　(　+4.7 )　
41. <206A> ＰＲＩＳＭバ　東証Ｇ　　3.4倍 ( 1,037) 　　187　(　 0.0 )　
42. <1447> ＳＡＡＦＨＤ　東証Ｇ　　3.3倍 ( 　805) 　　326　( -22.9 )　
43. <2629> ｉＦＥＧＢＡ　東証Ｅ　　3.3倍 (　　69)　　3600　(　+5.1 )　
44. <3933> チエル　　　　東証Ｓ　　3.3倍 (　　78) 　　661　(　+3.4 )　 サイバーセキュリティ関連
45. <5721> Ｓクリプトエ　東証Ｓ　　3.2倍 ( 2,332)　　　97　(　+4.3 )　 仮想通貨関連
46. <7694> いつも　　　　東証Ｇ　　3.1倍 ( 　177) 　　642　( +10.3 )　 生成AI関連
47. <2762> ＳＡＮＫＯ　　東証Ｓ　　3.1倍 (　　61) 　　100　(　+1.0 )　
48. <4366> ダイトーケミ　東証Ｓ　　3.1倍 ( 　488) 　　430　( +12.9 )　
49. <3196> ホットランド　東証Ｐ　　3.0倍 ( 　585)　　1772　( -13.3 )　
50. <7527> システムソフ　東証Ｓ　　3.0倍 ( 　391)　　　53　(　 0.0 )　 人工知能関連

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