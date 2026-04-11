週間ランキング【値下がり率】 (4月10日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※4月10日終値の4月3日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,326銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <3856> Ａバランス 東証Ｓ -25.3 512 米国国際貿易委員会が特許侵害で調査開始
２. <9159> ＷＴＯＫＹＯ 東証Ｇ -24.3 2024
３. <543A> ＡＲＣＨＩＯ 東証Ｐ -23.3 398
４. <1447> ＳＡＡＦＨＤ 東証Ｇ -22.9 326
５. <2195> アミタＨＤ 東証Ｇ -19.1 453 東証が信用規制の臨時措置を実施
６. <4840> トライアイズ 東証Ｓ -18.6 790
７. <352A> ロイブ 東証Ｇ -18.2 489
８. <7066> ピアズ 東証Ｇ -17.5 499 生成AI関連
９. <4031> 片倉コープ 東証Ｓ -17.3 1254
10. <4265> ＩＧＳ 東証Ｇ -17.1 319 人工知能関連
11. <7581> サイゼリヤ 東証Ｐ -16.4 5600 食材価格が利益圧迫し２６年８月期利益予想を下方修正
12. <3315> 日本コークス 東証Ｐ -14.7 99
13. <5240> ｍｏｎｏＡＩ 東証Ｇ -14.2 187 人工知能関連
14. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 東証Ｅ -14.0 104
15. <2376> サイネックス 東証Ｓ -13.9 644 人工知能関連
16. <1357> 日経Ｄインバ 東証Ｅ -13.7 4148
17. <1360> 日経ベア２ 東証Ｅ -13.6 101.9
18. <5134> ＰＯＰＥＲ 東証Ｇ -13.3 565
19. <3196> ホットランド 東証Ｐ -13.3 1772 ４１４万２８００株の公募増資など発表で希薄化など懸念
20. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 東証Ｅ -13.1 622.9
21. <1514> 住石ＨＤ 東証Ｓ -13.1 828
22. <3391> ツルハＨＤ 東証Ｐ -13.1 2177.5 JPX日経400関連
23. <4263> サスメド 東証Ｇ -13.0 918 人工知能関連
24. <1459> 楽天Ｗベア 東証Ｅ -13.0 168
25. <3237> イントランス 東証Ｇ -12.7 62 前期最終を一転赤字に下方修正、対純資産で67％の赤字
26. <7375> リファバスＧ 東証Ｇ -12.2 1344
27. <4884> クリングル 東証Ｇ -11.7 451
28. <7183> あんしん保証 東証Ｓ -11.6 175
29. <1433> ベステラ 東証Ｐ -11.4 1041 川崎クレーン解体事故発生の開示を嫌気
30. <6496> 中北製 東証Ｓ -11.4 5850
31. <6522> アスタリスク 東証Ｇ -11.3 1020
32. <1605> ＩＮＰＥＸ 東証Ｐ -11.3 4147
33. <9517> イーレックス 東証Ｐ -11.0 952 蓄電池関連
34. <2782> セリア 東証Ｓ -11.0 3370 円高メリット関連
35. <3113> ＵＮＩＶＡ 東証Ｓ -10.8 83
36. <9259> タカヨシＨＤ 東証Ｇ -10.7 991
37. <5342> ジャニス 名証Ｍ -10.7 501
38. <6016> ジャパンエン 東証Ｓ -10.6 11890
39. <2371> カカクコム 東証Ｐ -10.6 1990 国内大手証券は目標株価２５００円に引き下げ
40. <4582> シンバイオ 東証Ｇ -10.1 98
41. <2212> 山パン 東証Ｐ -10.0 3267
42. <9265> ヤマシタＨＤ 東証Ｓ -9.9 3500
43. <6740> Ｊディスプレ 東証Ｐ -9.8 83
44. <6027> 弁護士ＣＯＭ 東証Ｐ -9.5 2565 人工知能関連
45. <4169> エネチェンジ 東証Ｇ -9.5 287 電気自動車関連
46. <241A> ＲＯＸＸ 東証Ｇ -9.4 491 人工知能関連
47. <2321> ソフトフロン 東証Ｇ -9.4 193 人工知能関連
48. <8132> シナネンＨＤ 東証Ｐ -9.3 7400
49. <3133> 海帆 東証Ｇ -9.2 307 蓄電池関連
50. <8267> イオン 東証Ｐ -9.2 1763 ２７年２月期最終微増益の計画で物足りなさを意識
株探ニュース
※4月10日終値の4月3日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,326銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <3856> Ａバランス 東証Ｓ -25.3 512 米国国際貿易委員会が特許侵害で調査開始
２. <9159> ＷＴＯＫＹＯ 東証Ｇ -24.3 2024
３. <543A> ＡＲＣＨＩＯ 東証Ｐ -23.3 398
４. <1447> ＳＡＡＦＨＤ 東証Ｇ -22.9 326
５. <2195> アミタＨＤ 東証Ｇ -19.1 453 東証が信用規制の臨時措置を実施
６. <4840> トライアイズ 東証Ｓ -18.6 790
７. <352A> ロイブ 東証Ｇ -18.2 489
８. <7066> ピアズ 東証Ｇ -17.5 499 生成AI関連
９. <4031> 片倉コープ 東証Ｓ -17.3 1254
10. <4265> ＩＧＳ 東証Ｇ -17.1 319 人工知能関連
11. <7581> サイゼリヤ 東証Ｐ -16.4 5600 食材価格が利益圧迫し２６年８月期利益予想を下方修正
12. <3315> 日本コークス 東証Ｐ -14.7 99
13. <5240> ｍｏｎｏＡＩ 東証Ｇ -14.2 187 人工知能関連
14. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 東証Ｅ -14.0 104
15. <2376> サイネックス 東証Ｓ -13.9 644 人工知能関連
16. <1357> 日経Ｄインバ 東証Ｅ -13.7 4148
17. <1360> 日経ベア２ 東証Ｅ -13.6 101.9
18. <5134> ＰＯＰＥＲ 東証Ｇ -13.3 565
19. <3196> ホットランド 東証Ｐ -13.3 1772 ４１４万２８００株の公募増資など発表で希薄化など懸念
20. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 東証Ｅ -13.1 622.9
21. <1514> 住石ＨＤ 東証Ｓ -13.1 828
22. <3391> ツルハＨＤ 東証Ｐ -13.1 2177.5 JPX日経400関連
23. <4263> サスメド 東証Ｇ -13.0 918 人工知能関連
24. <1459> 楽天Ｗベア 東証Ｅ -13.0 168
25. <3237> イントランス 東証Ｇ -12.7 62 前期最終を一転赤字に下方修正、対純資産で67％の赤字
26. <7375> リファバスＧ 東証Ｇ -12.2 1344
27. <4884> クリングル 東証Ｇ -11.7 451
28. <7183> あんしん保証 東証Ｓ -11.6 175
29. <1433> ベステラ 東証Ｐ -11.4 1041 川崎クレーン解体事故発生の開示を嫌気
30. <6496> 中北製 東証Ｓ -11.4 5850
31. <6522> アスタリスク 東証Ｇ -11.3 1020
32. <1605> ＩＮＰＥＸ 東証Ｐ -11.3 4147
33. <9517> イーレックス 東証Ｐ -11.0 952 蓄電池関連
34. <2782> セリア 東証Ｓ -11.0 3370 円高メリット関連
35. <3113> ＵＮＩＶＡ 東証Ｓ -10.8 83
36. <9259> タカヨシＨＤ 東証Ｇ -10.7 991
37. <5342> ジャニス 名証Ｍ -10.7 501
38. <6016> ジャパンエン 東証Ｓ -10.6 11890
39. <2371> カカクコム 東証Ｐ -10.6 1990 国内大手証券は目標株価２５００円に引き下げ
40. <4582> シンバイオ 東証Ｇ -10.1 98
41. <2212> 山パン 東証Ｐ -10.0 3267
42. <9265> ヤマシタＨＤ 東証Ｓ -9.9 3500
43. <6740> Ｊディスプレ 東証Ｐ -9.8 83
44. <6027> 弁護士ＣＯＭ 東証Ｐ -9.5 2565 人工知能関連
45. <4169> エネチェンジ 東証Ｇ -9.5 287 電気自動車関連
46. <241A> ＲＯＸＸ 東証Ｇ -9.4 491 人工知能関連
47. <2321> ソフトフロン 東証Ｇ -9.4 193 人工知能関連
48. <8132> シナネンＨＤ 東証Ｐ -9.3 7400
49. <3133> 海帆 東証Ｇ -9.2 307 蓄電池関連
50. <8267> イオン 東証Ｐ -9.2 1763 ２７年２月期最終微増益の計画で物足りなさを意識
株探ニュース