　●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

　　※4月10日終値の4月3日終値に対する下落率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,326銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 下落率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <3856> Ａバランス　　東証Ｓ　　-25.3 　　512　 米国国際貿易委員会が特許侵害で調査開始
２. <9159> ＷＴＯＫＹＯ　東証Ｇ　　-24.3　　2024　
３. <543A> ＡＲＣＨＩＯ　東証Ｐ　　-23.3 　　398　
４. <1447> ＳＡＡＦＨＤ　東証Ｇ　　-22.9 　　326　
５. <2195> アミタＨＤ　　東証Ｇ　　-19.1 　　453　 東証が信用規制の臨時措置を実施
６. <4840> トライアイズ　東証Ｓ　　-18.6 　　790　
７. <352A> ロイブ　　　　東証Ｇ　　-18.2 　　489　
８. <7066> ピアズ　　　　東証Ｇ　　-17.5 　　499　 生成AI関連
９. <4031> 片倉コープ　　東証Ｓ　　-17.3　　1254　
10. <4265> ＩＧＳ　　　　東証Ｇ　　-17.1 　　319　 人工知能関連
11. <7581> サイゼリヤ　　東証Ｐ　　-16.4　　5600　 食材価格が利益圧迫し２６年８月期利益予想を下方修正
12. <3315> 日本コークス　東証Ｐ　　-14.7　　　99　
13. <5240> ｍｏｎｏＡＩ　東証Ｇ　　-14.2 　　187　 人工知能関連
14. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　東証Ｅ　　-14.0 　　104　
15. <2376> サイネックス　東証Ｓ　　-13.9 　　644　 人工知能関連
16. <1357> 日経Ｄインバ　東証Ｅ　　-13.7　　4148　
17. <1360> 日経ベア２　　東証Ｅ　　-13.6 　101.9　
18. <5134> ＰＯＰＥＲ　　東証Ｇ　　-13.3 　　565　
19. <3196> ホットランド　東証Ｐ　　-13.3　　1772　 ４１４万２８００株の公募増資など発表で希薄化など懸念
20. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　東証Ｅ　　-13.1 　622.9　
21. <1514> 住石ＨＤ　　　東証Ｓ　　-13.1 　　828　
22. <3391> ツルハＨＤ　　東証Ｐ　　-13.1　2177.5　 JPX日経400関連
23. <4263> サスメド　　　東証Ｇ　　-13.0 　　918　 人工知能関連
24. <1459> 楽天Ｗベア　　東証Ｅ　　-13.0 　　168　
25. <3237> イントランス　東証Ｇ　　-12.7　　　62　 前期最終を一転赤字に下方修正、対純資産で67％の赤字
26. <7375> リファバスＧ　東証Ｇ　　-12.2　　1344　
27. <4884> クリングル　　東証Ｇ　　-11.7 　　451　
28. <7183> あんしん保証　東証Ｓ　　-11.6 　　175　
29. <1433> ベステラ　　　東証Ｐ　　-11.4　　1041　 川崎クレーン解体事故発生の開示を嫌気
30. <6496> 中北製　　　　東証Ｓ　　-11.4　　5850　
31. <6522> アスタリスク　東証Ｇ　　-11.3　　1020　
32. <1605> ＩＮＰＥＸ　　東証Ｐ　　-11.3　　4147　
33. <9517> イーレックス　東証Ｐ　　-11.0 　　952　 蓄電池関連
34. <2782> セリア　　　　東証Ｓ　　-11.0　　3370　 円高メリット関連
35. <3113> ＵＮＩＶＡ　　東証Ｓ　　-10.8　　　83　
36. <9259> タカヨシＨＤ　東証Ｇ　　-10.7 　　991　
37. <5342> ジャニス　　　名証Ｍ　　-10.7 　　501　
38. <6016> ジャパンエン　東証Ｓ　　-10.6 　11890　
39. <2371> カカクコム　　東証Ｐ　　-10.6　　1990　 国内大手証券は目標株価２５００円に引き下げ
40. <4582> シンバイオ　　東証Ｇ　　-10.1　　　98　
41. <2212> 山パン　　　　東証Ｐ　　-10.0　　3267　
42. <9265> ヤマシタＨＤ　東証Ｓ 　　-9.9　　3500　
43. <6740> Ｊディスプレ　東証Ｐ 　　-9.8　　　83　
44. <6027> 弁護士ＣＯＭ　東証Ｐ 　　-9.5　　2565　 人工知能関連
45. <4169> エネチェンジ　東証Ｇ 　　-9.5 　　287　 電気自動車関連
46. <241A> ＲＯＸＸ　　　東証Ｇ 　　-9.4 　　491　 人工知能関連
47. <2321> ソフトフロン　東証Ｇ 　　-9.4 　　193　 人工知能関連
48. <8132> シナネンＨＤ　東証Ｐ 　　-9.3　　7400　
49. <3133> 海帆　　　　　東証Ｇ 　　-9.2 　　307　 蓄電池関連
50. <8267> イオン　　　　東証Ｐ 　　-9.2　　1763　 ２７年２月期最終微増益の計画で物足りなさを意識

株探ニュース