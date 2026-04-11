「まさか」「衝撃」 元NHKアナがドラマで登場でびっくり！ 「演技上手くて驚き」「自然」と反響
永作博美が主演を務めるドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系／毎週火曜22時）の第1話が7日に放送され、フリーアナウンサー・有働由美子の連続ドラマ初出演に注目が集まった。
【写真】有働アナが「おさかな天国」熱唱 自然な演技に反響集まる
本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める人生応援ドラマ。
第1話では、親友・泉美がカラオケスナックにみなとを呼び出し、「3ヵ月通ったら鮨職人になれる」と寿司学校のパンフレットを手渡す場面が描かれた。泉美は推しのハリウッド俳優ティモシー・シャラメが寿司好きであることを理由に、「寿司を習ってハリウッドに店を出せば、ティモシーと合法的に交流できる」とみなとを誘う。
その後、入学を決めたみなとに対し、泉美は入学当日に「病院にいる」と連絡。「まさかなんもないところで死にかけるとはね。というわけだから、新しい世界は一人で見てきてくれ。すまん」と、けがで参加できなくなる展開も描かれた。
スナックで「おさかな天国」を熱唱する姿や、道端で転倒するシーンなど、コミカルな描写が印象的だった泉美を演じていたのが、有働由美子だった。
本格演技は今回が初挑戦という有働の演技に、SNS上には「めちゃ自然に演技してる」「思った以上にナチュラルな演技」「自然だった」「演技うまくて違和感まったくない！」「演技上手くて驚き」といった反響が集まったほか、「有働さん！？」「まさかの」「衝撃」と驚きの声も多く上がっていた。
有働は元NHKアナウンサーで、2018年に退社後、news zero』（日本テレビ）のメインキャスターを務めたほか、『with MUSIC』（日本テレビ／2024〜26）で松下洸平とMCを担当。現在は情報番組『有働Times』テレビ朝日）メインキャスターを務めるほか、3月30日に新番組『有働由美子の健康案内人！』（テレビ朝日）がスタートした。
【写真】有働アナが「おさかな天国」熱唱 自然な演技に反響集まる
本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める人生応援ドラマ。
第1話では、親友・泉美がカラオケスナックにみなとを呼び出し、「3ヵ月通ったら鮨職人になれる」と寿司学校のパンフレットを手渡す場面が描かれた。泉美は推しのハリウッド俳優ティモシー・シャラメが寿司好きであることを理由に、「寿司を習ってハリウッドに店を出せば、ティモシーと合法的に交流できる」とみなとを誘う。
スナックで「おさかな天国」を熱唱する姿や、道端で転倒するシーンなど、コミカルな描写が印象的だった泉美を演じていたのが、有働由美子だった。
本格演技は今回が初挑戦という有働の演技に、SNS上には「めちゃ自然に演技してる」「思った以上にナチュラルな演技」「自然だった」「演技うまくて違和感まったくない！」「演技上手くて驚き」といった反響が集まったほか、「有働さん！？」「まさかの」「衝撃」と驚きの声も多く上がっていた。
有働は元NHKアナウンサーで、2018年に退社後、news zero』（日本テレビ）のメインキャスターを務めたほか、『with MUSIC』（日本テレビ／2024〜26）で松下洸平とMCを担当。現在は情報番組『有働Times』テレビ朝日）メインキャスターを務めるほか、3月30日に新番組『有働由美子の健康案内人！』（テレビ朝日）がスタートした。