大阪府はこのほど、４月１３日から高級魚・キジハタ（あこう）の稚魚約１１万匹を大阪湾に放流することを発表した。

府では「豊かな漁場環境の創出と『はま』が活気づく新たな都市型漁業の実現」を目標に水産関連事業を実施している。その取り組みの一つとして、大阪湾の魚介類資源を増やすために様々な稚魚を育成し、自然の海に順応できる大きさまで成長させて放流する「栽培漁業」を推進している。この事業は、府が公益財団法人・大阪府漁業振興基金に業務委託し、実施しており、育成と放流は同基金の栽培漁業センターで行っている。

府の発表資料によると、キジハタは大阪で「あこう」と呼ばれ、夏の「あこう」は冬のフグと並び称される最高級魚。１９９０年代後半にはほとんど獲れなくなり、「幻の魚」とされていたが、近年の大阪府による大量放流によって、漁獲量は３トン前後にまで増加。府では一定基準のキジハタを「魚庭（なにわ）あこう」としてブランド化している。

今回は計約１１万１３００匹の放流を予定。４月１３日から２０日までの間に阪南市、泉南市、泉佐野市、岸和田市などの泉南エリアを中心に実施する。３年で全長約３０センチ（約５００グラム）に成長し、漁獲対象サイズとなる見込み。