◆米男子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 マスターズ 第２日（１０日、米ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）

【オーガスタ（米ジョージア州）１０日＝星野浩司】第２ラウンド（Ｒ）が始まり、２０２１年大会覇者の松山英樹（３４）＝ＬＥＸＵＳ＝はイーブンパーの１７位で出て６バーディー、４ボギーの７０で回った。首位と１０打差の通算２アンダーの１６位で、自身の日本人歴代最長記録を更新し、１２年連続の決勝ラウンドへと進んだ。

松山はホールアウト後、中継局ＴＢＳのインタビューに応じた。

―きょう一日振り返って

「ん〜、いいのか悪いのか。ちょっと判断ができないようなラウンドでしたけど。まぁ、調子自体は、全て悪くない感じでプレーできていたと思うんですけど。ただ、やっぱりもったいないミスが多かったなという感じですね」

―コースの変化は

「昨日よりは、グリーンもそんなに速くなかったですし、硬さも言うほどだったので。だからやっぱり皆、スコアも伸びているんじゃないかなというのはありますけど。見た目とのギャップで、少し難しかったというのはありますね」

―２番のバンカーショット、１５番の３打目は

「（２番は）今週、毎年そうなんですけど。砂がないところとふかふかのところが極端に違うので。その中で２番はいい判断ができて最高の場所に落とせて、完璧な結果になりましたね。（１５番は）セカンドのミスがちょっと手前だったので、まだ止まるエリアだと思ったのでピンを狙っていきました」

―最終日２度目の優勝に向けては

「（首位のマキロイと）１０打差だと思うので。でも、２位とは４打差なので。ちょっと１人が突っ走っている状況ですけど。まあ、どういう風になっても昨日、今日みたいなゴルフを続けるとチャンスはないと思いますけど。それに数字が近づくように、僕は頑張っていきたいなと思います」