世界初の空母は“ドまんなか”にあった!?

空母の艦橋は「アイランド」と呼ばれ、飛行甲板の片側に寄せて設けられています。飛行甲板を目一杯に使って、艦上機を離着艦させなければならないからです。現代の空母は、各国ともアイランドが右舷側に置かれていますが、それはなぜでしょうか。

【写真】すべて右側配置！ 各国空母を見てみよう

「ブリッジ」と呼ばれる一般的な艦船の艦橋／船橋は、前後の違いこそありますが、基本的には艦船の首尾線（艦首-艦尾を結んだ中心線）上に設けられています。世界初の空母とされる英国の「フューリアス」（1917年就役）も、当初は艦の中央部にブリッジがあり、艦首と艦尾に飛行甲板が振り分けられていました。

しかしそれでは艦上機の離着艦が難しかったため、飛行甲板上に障害物がなにもないフラッシュデッキ（平甲板）型空母の「アーガス」（1918年就役）が造られました。このフラッシュデッキ型空母では、艦首の飛行甲板最前部の真下にブリッジが設けられましたが、高さがないため見張り時や操艦時の視界の不足が悩みの種でした。

そこで、出入港時と艦上機の離着艦時に邪魔になりにくい場所として、右舷側にブリッジが設けられ、空母の場合は特に「アイランド（島）」と呼ばれるようになりました。英語で左舷のことをポート（Port）といいますが、これは船を岸に着けるとき、左舷で接岸する習慣にちなんだ名称です。つまり、岸に着ける側でなく海側にあったほうが、慣習的に操艦しやすいことが、アイランドを右舷に置いた理由です。

加えて、エンジンの回転トルクにより機体が左舷側に寄りやすいことや、大半を占める右利きのパイロットにとっての危機回避のしやすさ（操縦桿を右手で握るとき、左側に倒すほうが素早く、力強く行える）なども考慮され、右舷配置が定着しました。

なお実際の接岸では、岸とアイランドの間の直接的なやりとりの利便性や、接舷・離舷作業の確認のしやすさから、空母は右舷で接舷することがほとんどです。

「左側」配置にチャレンジした日本海軍

ところが日本海軍の空母、「赤城」（1927年就役）と「飛龍」（1939年就役）は左舷にアイランドが設けられていました。これは、日本独自の下方排煙式煙突とアイランドを、それぞれ左右に分けて設置することで、船体の左右バランスをとるという考えが背景にありました。このとき、下向きの煙突を設けた側は接岸できないため、右舷に煙突を、左舷にアイランドを、配置となったのです。



世界でも珍しい左側アイランドの空母「赤城」（画像：アメリカ海軍）



当時は他にも、右舷にアイランドがある空母の右側に、左舷にアイランドがある空母が並走すれば、アイランド同士が近いので、発光信号や手旗信号がわかりやすくなるという利点も考えられていました。

しかし実際に運用してみると、長所になると思われたことが逆に短所となり、世界でも珍しい左舷にアイランドを備えた空母はこの2隻だけで終わります。以降は日本海軍も、右舷にアイランドを配置するようになりました。

そして現在、アメリカのスーパーキャリアーをはじめ世界の空母や空母型強襲揚陸艦は、すべて右舷にアイランドを設けているのです。