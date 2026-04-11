横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズは、「てげうまい！九州・宮崎うまかもんフェア」を4月13日から7月10日まで開催する。

メニューは、宮崎牛コロッケ、宮崎牛しゃぶしゃぶ、地鶏地頭鶏の炭焼き、延岡市発祥のチキン南蛮、辛麺、肉巻きおにぎりなどの宮崎の食材や郷土料理、日向灘の黒瀬ぶりやオオニベ、めひかり、佐土原ナスを使った料理、フレッシュマンゴー、マンゴープリン、チーズまんじゅう、ねったぼ、その場で炙るマンゴーブリュレなどのスイーツなど全70種類以上を用意する。ドリンクは九州産のクラフトビールや都農ワイン、霧島酒造と雲海酒造の焼酎、宮崎県産マイヤーレモンや日向夏を使ったカクテル、マンゴーのモクテルなどをそろえた。6月の毎週日曜のディナーでは宮崎県産カンパチ解体ショーを行い、シェフがその場でさばいた身を握りずしにして提供する。

場所は2階オールデイダイニング「コンパス」。提供時間はランチが午前11時半から午後4時まで、ディナーが平日は午後5時半から9時半まで、土休日は時間が異なる。料金は大人6,000円から、4歳から小学生まで3,000円から、62歳以上4,800円から。税・サービス料込。