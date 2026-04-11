「約3000本の桜が咲き乱れる」佐賀県の“行ってみたい＆好きな桜の名所”ランキング1位に称賛の声！【2026年調査】
全国各地から続々と満開の便りが届き、街中が薄紅色に染まるお花見シーズンのピークを迎えました。心浮き立つこの季節に、多くの人が「一度は訪れてみたい」と憧れる人気スポットの数々をチェックしてみましょう。
All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、佐賀で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
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※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、佐賀で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
同率2位：御船山楽園（武雄市）／43票武雄市の「御船山楽園」は、切り立った御船山の断崖を背景に、約2000本の桜が咲き誇る広大な池泉回遊式庭園です。国の登録記念物にも指定されている名園で、夜間には九州最大級の規模を誇る桜のライトアップが行われ、水面に映り込む「逆さ桜」は息を呑むほどの美しさ。四季折々の自然と歴史情緒が調和した幻想的な風景は、県内外から訪れる多くの人々を魅了し続けています。回答者からは「広大な敷地に桜が咲き誇り、山の景色と一体になった迫力ある花見ができると聞いて興味があります。夜桜のライトアップも有名で、一度は見てみたいと思っています」（40代女性／北海道）、「佐賀県武雄市の『御船山楽園』は、約15万坪の広大な庭園に約2,000本の桜が咲き誇る、九州屈指の桜名所です。特に、池に映る『逆さ桜』や、雄大な御船山の岩肌を背景にした夜桜のライトアップは幻想的で、春の訪れを全身で感じられる絶景スポットです」（30代男性／愛知県）、「九州最大級の夜桜のライトアップと、鏡のような池に映る逆さ桜がどちらも見事だと思うから」（30代女性／石川県）というコメントがありました。
同率2位：唐津城（唐津市）／43票別名「舞鶴城」とも呼ばれる唐津城は、天守閣を囲むように咲く桜が美しい絶景スポットです。石垣と白壁の天守、そして淡いピンクの桜が青い海に映える様子は、城郭ファンならずとも必見。桜の季節が過ぎると、続いて見頃を迎える藤の花も有名で、歴史と自然が調和した唐津市のシンボルとして親しまれています。回答者からは「お城の上にある展望所から美しい風景をみてみたい。青い海をバックにした桜をみてみたい」（60代女性／兵庫県）、「お城と桜のコラボレーションは綺麗だから」（20代女性／三重県）、「唐津城は夏に行ったのですが、お城から海も近く、桜の時期に行ってみたい場所の一つです。周辺も虹の松原があったり、お花見と観光でも行きたい場所です」（40代女性／福岡県）というコメントがありました。
1位：小城公園（小城市）／54票「さくら名所100選」に選ばれている小城公園が1位に輝きました。小城藩の二代藩主・鍋島元延が造営した歴史ある庭園で、園内には約3000本の桜が植えられています。池の周囲を埋め尽くす桜のトンネルや、散った花びらが池をピンクに染める「花筏（はないかだ）」など、情緒豊かな風景を楽しめるのが魅力です。回答者からは「唐津城の海と桜のコントラストの美しさが素晴らしいです」（50代女性／群馬県）、「『日本さくら名所100選』にも選ばれるほど桜の美しさが評価されているからです。池や橋と桜の組み合わせが風情を感じさせ、落ち着いた景色を楽しめるから」（20代女性／滋賀県）、「約3000本の桜が咲き乱れるそうで行ってみたいです」（50代女性／広島県）というコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)