『プラダを着た悪魔』『ファイト・クラブ』『ホーム・アローン』『エイリアン』『プレデター』など20世紀スタジオ名作のグラフィックTシャツコレクション発表

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映画ファン注目のコレクションだ。20世紀スタジオの作品のアートワークを使用したグラフィックTシャツコレクションが「GOOD ROCK SPEED（グッドロックスピード）」よりリリースされる。2026年4月10日（金）より公式オンラインストアにて予約販売を開始しており、発送は6月上旬を予定。2026年5月下旬より全国の取扱店舗にて順次販売を開始する。

各作品のアートワークをベースに、作品の世界観を尊重しながらデザインしたグラフィックTシャツだ。ヴィンテージライクな風合いのボディと組み合わせることで、日常のスタイリングに取り入れやすいアイテムに仕上がっている。

作品ラインナップは『プラダを着た悪魔』『ファイト・クラブ』『ホーム・アローン』『プレデター』『エイリアン』『シザーハンズ』『猿の惑星』『ロミオとジュリエット』。各6,930円（税込）。

プラダを着た悪魔（The Devil Wears Prada）

ファイト・クラブ（Fight Club）

ホーム・アローン（Home Alone）

プレデター（Predator）

エイリアン（Alien）

シザーハンズ（Edward Scissorhands）

猿の惑星（Planet of the Apes）

ロミオとジュリエット（Romeo + Juliet）