『プラダを着た悪魔』『ファイト・クラブ』『ホーム・アローン』『エイリアン』『プレデター』など20世紀スタジオ名作のグラフィックTシャツコレクション発表
映画ファン注目のコレクションだ。20世紀スタジオの作品のアートワークを使用したグラフィックTシャツコレクションが「GOOD ROCK SPEED（グッドロックスピード）」よりリリースされる。2026年4月10日（金）より公式オンラインストアにて予約販売を開始しており、発送は6月上旬を予定。2026年5月下旬より全国の取扱店舗にて順次販売を開始する。
各作品のアートワークをベースに、作品の世界観を尊重しながらデザインしたグラフィックTシャツだ。ヴィンテージライクな風合いのボディと組み合わせることで、日常のスタイリングに取り入れやすいアイテムに仕上がっている。
作品ラインナップは『プラダを着た悪魔』『ファイト・クラブ』『ホーム・アローン』『プレデター』『エイリアン』『シザーハンズ』『猿の惑星』『ロミオとジュリエット』。各6,930円（税込）。プラダを着た悪魔（The Devil Wears Prada）
ファイト・クラブ（Fight Club）
ホーム・アローン（Home Alone）
プレデター（Predator）
エイリアン（Alien） シザーハンズ（Edward Scissorhands）
猿の惑星（Planet of the Apes） ロミオとジュリエット（Romeo + Juliet）