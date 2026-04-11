「ＤｅＮＡ（降雨中止）広島」（１０日、横浜スタジアム）

広島の新井貴浩監督（４９）が１０日、２日連続で試合が雨天中止になったことを受けて、先発ローテを再々編する方針を示した。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−雨天中止は早くも今季３度目。調整が難しい。

「いやいや、そんなことない。大丈夫です。まだ始まったばかり」

−１０試合を終えて打順が１番から５番まで固定されている意図は。

「まだ（他球団との対戦が）一回りしていないのにバタバタする必要はない。ただ、今日は２番にキク（菊池）を置いて、奨成を８番にしていた」

−他の選手に関しても違う打順になる可能性があるのか。

「そこは（状態を）見ながらになってくる。まずは打順どうこうより、各自の状態を上げてもらわないことには。状態が上がっていないのに、打順を変えたから打てるとか、そんなものではない」

（続けて）

「理想は各自が状態を上げて、何も変えなくていいことが一番いい状態。（例えば）小園の打順を下げたら小園は打てるのか。そんな簡単なものではない。小園もＷＢＣとかあって、打席がなかったのも考慮しつつだから。そのために毎日練習している。そこで各自、状態を上げていってもらいたい」